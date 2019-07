Nátlak na zmíněné disidenty byl enormní. Potvrzuje to i matka jednoho z nich. „Syn podepsal Chartu 77 a poté ještě sháněl podpisy na pamětní desku, že Sušici osvobodili Američané. Estébáci mu řekli, že buď se vystěhuje, nebo ho zavřou. Když oponoval, že nemají za co, řekli, že si důvod najdou. Pronásledovali ho, když jsme třeba měli v naší hospodě zábavu, musel se před nimi schovávat," popisuje Marie Luhanová.

"Jednou to nestihl a hned ho odvezli na Bory, aby nekazil morálku mládeže. Byl tam bezdůvodně zavřený 48 hodin. Nakonec ho v roce 1982 přinutili vystěhovat se do Rakouska. Sedm let jsme ho pak neviděli. Bylo to strašné, nedá se to vůbec popsat,“ dodává.

Oběť akce ASANACE

Její syn, jenž nyní žije ve Vídni, byl jedním ze čtveřice mužů, kteří se stali obětí akce „ASANACE“. Tu měli na povel z titulu svých funkcí oba obvinění, přičemž Josef K. navrhoval, plánoval a realizoval opatření proti disidentům a Jiří V. je schvaloval a vyhodnocoval. Všechny čtyři „nepřátelské osoby“ přiměli různými nátlaky k tomu, aby se v první polovině 80. let odstěhovaly do Rakouska.

Jednoho z disidentů nadvakrát, neboť poprvé byl při průjezdu přes česko-rakouské hranice zadržen, jelikož neoprávněně převážel přes hranice drahé kovy a československé bankovky. Následně byl odsouzen k desetiměsíčnímu vězení. Odjet mohl až po propuštění.

Porušili ústavu

Nátlakem na disidenty ale podle ÚDVZK oba členové StB porušili tehdy platnou ústavu, neboť nerespektovali práva poškozených na svobodu projevu a svobodu pobytu. Dopustili se tak zneužití pravomoci úřední osoby.

Vyjádření obviněných se Deníku získat nepodařilo. „Není doma, zkuste to jiný den. Jeho telefon si nepamatuji,“ zaznělo z reproduktoru jednoho z klatovských paneláků, když redaktor Deníku zazvonil na Josefa K. a představil se.

Pokud stanou bývalí členové StB před soudem, hrozí jim trest odnětí svobody na dva roky až deset let.