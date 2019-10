Vedoucí knihovny Irena Železná vidí jako vhodnější variantu, aby knihovna zůstala na dosavadním místě.

„Pro čtenáře by bylo výhodnější, kdyby knihovna zůstala v centru města, kde je přístupnější, než kdyby se přestěhovala do druhého patra zámku. Kdyby se zámecké patro zrekonstruovalo, mohlo by se tam přestěhovat městské muzeum a my bychom tam přesunuli zhruba třicet tisíc svazků muzejní a Očadlíkovy knihovny. Tím by se nám dost ulevilo,“ myslí si Irena Železná.

K přesunu části fondu do vhodné místnosti ve druhém patře zámku pravděpodobně dojde v každém případě, stávající budova totiž potřebuje ulevit od přetížení.

Že by knihovna měla zůstat, potvrdilo ve svém vyjádření také Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, které spadá pod Moravskou zemskou knihovnu.

„Jednoznačně se přiklonili k variantě, že by knihovna měla zůstat na náměstí. Na jejich doporučení jsme také oslovili architekta Karla Bidla, který má s interiérem knihoven zkušenosti a který pro nás vytváří návrh, jenž by měl doplnit stávající projekt na rekonstrukci,“ doplnila Železná.

O přesunu knihovny rozhodnou holešovští zastupitelé.

„Zatím padlo předběžné rozhodnutí, že by knihovna měla zůstat tam, kde je. Není to ale konečné rozhodnutí. Město totiž není schopno provozovat a financovat všechny objekty, o které se v současné době stará. Jasno budeme mít po prosincovém zastupitelstvu, kde se odhlasuje rozpočet na příští rok a střednědobý plán investic na další tři roky,“ řekl starosta Holešova Rudolf Seifert.

Část zámku čeká rekonstrukce

Dětské oddělení knihovny k připravované rekonstrukci vyhlásilo výtvarnou soutěž Moje knihovna snů. Děti mohou do konce prosince namalovat, jak by podle nich měla knihovna vypadat.

„Chtěli jsme téma nové knihovny rozvířit, abychom se zase o něco přiblížili k řešení. Třeba nás i některý nápad dětí inspiruje. Obrázky poté vystavíme a nejlepší nápady odměníme,“ prozradila Hana Zaoralová z dětského oddělení.

Zastupitelé zatím rozhodli pouze o rekonstrukci čtyř historicky cenných místností ve druhém patře zámku, kde by měl vzniknout prohlídkový okruh. Stavba už je připravená, město vybralo firmu, která opravu provede, a nyní čeká na dotační příležitost.

Veškeré opravy včetně propojení s prvním patrem mohou totiž přijít až na dvacet milionů korun. S rekonstrukcí by se mohlo začít v roce 2020 nebo 2021.