Nyní už chtěl mít podpis sochaře Davida Moješčíka v rukávu a přemýšlet, kam přesune sochu Leoše Janáčka a jak zpeněží sochu Věry Špinarové. Namísto toho radní Moravské Ostravy a Přívozu Lukáš Jansa (Piráti) přešlapuje na místě se svázanýma rukama.

Ani další pokusy o schůzky s autorem, který stále drží na sochy autorská práva a musí písemně odsouhlasit vše, co by se s nimi mělo stát, prozatím nevedly k spěšnému konci.

„Bohužel v této situaci se sochami nemůžeme nic dělat,“ říká starostka obvodu Zuzana Ožanová (ANO). „Autorských práv se nevzdám, pouze za určitých podmínek udělím licenci k nakládání se sochami,“ opáčí zase sochař Moješčík.

S radnicí se prozatím ústně dohodl na tom, že budoucnost obou soch se bude řešit odděleně, nikoliv hromadnou smlouvou.

„Společně jsme se byli podívat na několik míst, kde by mohla stát socha Leoše Janáčka, pro sochu Věry Špinarové zase najdeme aukční síň, která ji umístí do sezonní dražby,“ popsal aktuální situaci radní Jansa s tím, že sochař vzkázal následující: chce vědět, která aukční síň to bude, potažmo která z prohlédnutých míst radnice navrhne na umístění Janáčkovy sochy. „Pak bychom mohli smlouvy vytvořit,“ plánuje Jansa.

JANÁČEK? JEN NA HOTOVÉ MÍSTO

Sám sochař ale jeho nadšení brzdí. Už poněkolikáté. „Smlouvu nelze podepsat hned. Zejména v případě Janáčka se musí socha umístit na hotové místo, jinak se bude opakovat situace z Husova sadu, kde mi tvrdili, že ty stánky s občerstvením půjdou k zemi. A nyní to vypadá, že zůstanou, což pro sochu paní Špinarové opravdu není vhodné okolí. Až mi ukážou hotové místo, ne jen vytipované, můžeme se bavit dál. A to podle mě není možné stihnout na podzim,“ podotýká sochař s tím, že k tomu bude potřeba nepochybně více času, než do letošního září, které si jako „deadline“ celé operace stanovil Jansa.

„Chtěli bychom to stihnout, ale nyní to bohužel závisí čistě na autorovi,“ musí konstatovat Jansa, jenž se s partnery z radnice sochami začal zabývat v podstatě ještě před volbami v pirátském programu a doposud jeho alespoň navenek nejviditelnější počínání na radnici žádný výsledek nepřineslo. Zatímco odstranění sochy Věry Špinarové je plánem radnice, přesun té Janáčkovy inicioval sám autor, který ji podle svých slov tvořil pro komornější prostředí. Avšak které to bude, chce mít plně pod kontrolou.

Měla by v Husově sadu zůstat socha Věry Špinarové?

Kristýna Vozňáková, 63 let, Hlučín:

„Neměla by tady zůstat, protože si to nepřeje ani její syn. Ta socha je úplně vyměněná. Postavově se to ještě dá, ale ten obličej je úplně jiný. Sochy Kryla a Leoše Janáčka jsou krásné, ale tohle je na ostudu.“



Monika Vavrečková, 32 let, Ostrava:

„Ona tam ještě stojí, jo? Víte, že nevím… Mě se to nějak nedotýká. Ani nevnímám její existenci. Myslím si, že jsou horší věci, co by se měly odstraňovat – vadí mi třeba grafity na památkách.“



Svatopluk Graca, 74 let, Ostrava:

„Úplně bych ji neodstraňoval, ale přemístil bych ji na jiné místo. To by bylo lepší. Tady to je takové nějaké… nevím no. Možná, že kdyby byla na vyšším podstavci, bylo by to lepší. Rozhodně bych ji ale úplně neodstraňoval.“



Ptaly se: Anna Chovancová a Vanesa Plušková