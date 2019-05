Úspěšné provozovatelky Klára Merová a Petra Kunešová porušily ve dvou bodech nájemní smlouvu a nové vedení radnice se s nimi dohodlo, že na konci června po šesti letech skončí. I když se podnikatelky do nového výběrového řízení hodlají přihlásit, budoucnost Dětského ráje je nejasná.

Nelíbí se to nejen ostravským maminkám, které tam chodí trávit volný čas se svými ratolestmi, ale také opozičním politikům. Bývalá starostka centrálního obvodu Petra Bernfeldová (Ostravak) viní ze současné situace nové vedení radnice. „Působí to na mě tak, že chtějí najít sebemenší problém a zrušit něco funkčního po předešlém vedení radnice. Za půl roku, co je nové vedení ve funkci, nepřišlo s vlastní aktivitou, pokračují jen v rozjetých projektech a pálí mosty po nás,“ řekla Deníku Petra Bernfeldová.

Nevyloučila, že se může jednat o osobní mstu. „Nejdříve šlo o alkohol, pak to vztáhli na převod závodu. Jde o zástupné problémy. Nevylučuji ani to, že to souvisí s mou osobou, protože se s nájemkyněmi znám. A mohu konstatovat, že odvedly kus poctivé práce,“ poznamenala Bernefeldová.

Dalšímu opozičnímu zastupiteli Vítu Macháčkovi (KSČM) vadí způsob, jakým radní postupovali. „Zaráží mne skutečnost, že kontrolu prodeje alkoholu prováděl radní (Lukáš Jansa). S dětmi do Dětského Ráje sám chodím a jsem tam maximálně spokojený. Nevím, co víc má nové výběrové řízení přinést. Obávám se, že postup radnice povede spíše k omezení provozu a nepovažuji jej za správný,“ zdůraznil Macháček.

Nespokojené maminky se bouří nejen na sociálních sítích, dokonce už byla založena i petice na podporu současných provozovatelek. Lidé, které v pondělí Deník přímo v Dětském ráji oslovil, pochybují záměrem vedení radnice. „Podle mě to jsou snahy obvodu to tady zlikvidovat. Podle mě mají někoho jiného, komu chtějí tento dobře rozjetý podnik dát. S manželkou se tady střídáme, navštěvujeme montessori herničku a poté si tady vždy příjemně posedíme, zatímco si dítě hraje v herně,“ řekl Daniel Míček z Vratimova.

Podobně se na celou kauzu dívala i Alexandra Lukášová z Ostravy. „Postoj obvodu je pro mě zklamání. Nikdy tam s alkoholem nebyl problém, kroužky a program jsou zde perfektní. Dětský Ráj navštěvujeme několikrát týdně, protože nikde v Ostravě není nic s podobnými službami a servisem,“ řekla Lukášová.

Vedení obvodu je nekompromisní a za svým rozhodnutím si stojí. „Nejsou žádné hlavní a vedlejší důvody ukončení smlouvy s nájemci. Rada posuzovala všechny informace jako celek, tedy převod podniku i porušení podmínek prodeje alkoholu,“ řekla starostka Zuzana Ožanová (ANO) s tím, že vedení obvodu souhlasilo s tříměsíční odstupní lhůtou namísto okamžité výpovědi. Obvod podle jejího vyjádření pracuje na tom, aby ani v případě výběru nového nájemce nedošlo k omezení či dočasnému uzavření Dětského ráje.

Klára Merová a Petra Kunešová provozují Dětský ráj (hernu s kavárnou) od roku 2013, kdy získaly nájemní smlouvu na deset let. Ročně na jediné Dětské hřiště v centrálním parku zavítá sedm tisíc návštěvníků.