O zdražení odvozu odpadu rozhodli zastupitelé města. Magistrát už podle primátorova náměstka Petra Hlubučka (Spojené síly pro Prahu) nechce na tuto službu doplácet. Zatímco skutečné náklady na svoz jsou podle něho přes 977 milionů korun ročně, na poplatcích se vybere 723 milionů. Zbytek dosud dorovnávala Praha ze svého rozpočtu.

Od ledna proto každá domácnost zaplatí za popelnice o třetinu víc než doposud. Vybrat by se tak dle Hlubučka mělo 220 milionů navíc. Spoluúčast města pak klesne asi z 26 procent na tři.

Měsíční cena za svoz je v pražských domácnostech různá. Odvíjí se od velikosti popelnice a četnosti svozu. Například vyvezení nejběžnější 120litrové nádoby jednou týdně podraží ze 186 korun měsíčně na 242. Politici se zároveň rozhodli zlevnit odvoz bioodpadu. „Až 40 procent obsahu černých popelnic tvoří rostlinný bioodpad. Ten přitom vůbec není vhodný pro likvidaci ve spalovně,“ pronesl Hlubuček.

Dosud platili majitelé hnědých „bio“ popelnic 112 korun měsíčně za odvoz 120litrové popelnice. Nová cena bude poloviční. Pražany má toto opatření motivovat ke třídění bioodpadu. Do této kategorie patří třeba zbytky z kuchyně – slupky či celé kusy ovoce a zeleniny, sedlina kávy a čaje, zvadlé květiny, posekaná tráva, větve nebo listí.

Voda podraží kvůli investicím

Další položkou, která zasáhne do rozpočtů pražských rodin, je kohoutková voda. Vodné a stočné jednoho tisíce litrů doposud stálo 89,66 korun, nově to bude 94,09.

„Nárůst je rozdělen na část inflační, která pokrývá růst provozních nákladů, a část investiční, jež je určena na investice do vodohospodářského majetku,“ přiblížil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

Firma podle něho musí do obnovy vodovodní sítě více investovat proto, že se v minulosti dávalo do této oblasti příliš málo peněz. „Bohužel tento dluh se projevuje velkými haváriemi na majetku, velmi často starším než sto let,“ podotkl Mrázek. V plánu je do oprav a údržby v následujícím roce investovat 1,3 miliardy korun.

Zdražení tepla vykryje pokles DPH

Od Nového roku zdraží také dodávky tepla. Podle Pražské teplárenské to však odběratelé nepoznají. „Vzhledem k tomu, že se od příštího roku snižuje sazba DPH za dodané teplo z 15 na 10 procent, navýšení ceny tepla v průměru o 4,5 procenta pražské domácnosti v rozpočtech nepocítí,“ stojí v prohlášení společnosti.

Ke zdražení podle tepláren vedou rostoucí ceny emisních povolenek. Zatímco v roce 2017 za ně společnost dala 1,5 miliardy, letos by měly vyjít na 8,7 miliardy. Další peníze potřebuje na rekonstrukci dálkového rozvodu tepla.

„Letos jsme museli přistoupit k mírné úpravě ceny, kterou však chceme na této hladině držet po následující tři roky,“ prohlásil Tomáš Sluka, obchodní ředitel Pražské teplárenské.

Prodraží se i bydlení. Ke zvýšení nájmu ve svých bytech se rozhodla například Praha 2, 5 a 11. Lidé si připlatí nejčastěji dvacet korun za metr čtvereční. Kdo bydlí ve svém, musí si zase připravit více na daň z nemovitosti. Ta bude příští rok poprvé v jednotlivých městských částech různá. Například v Praze 1, 3, 7, 8 a 10 stoupne na maximum, tedy dvojnásobek.

Elektřina někomu zlevní

Udržet současné ceny slibují metropolitní dodavatelé elektřiny a plynu. „Naše společnost, na rozdíl od většiny konkurentů, ceny plynu v tomto roce nezvyšovala a nebude ji zvyšovat ani od 1. 1. 2020,“ přislíbil mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek.

Pražská energetika garantuje současné ceny nejméně do poloviny příštího roku. „Domácností, které elektřinou netopí ani neohřívají vodu, je v Praze naprostá většina. V sazbě D02, kterou tyto domácnosti využívají, dojde v příštím roce k poklesu regulované částky za distribuci, takže zákazníci Pražské energetiky ještě ušetří,“ oznámil mluvčí PRE Petr Holubec.