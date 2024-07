Zasnoubili se loni den po skončení festivalu Colours of Ostrava. A to, že by se měli vzít do roka a do dne, dodrželi termínově takřka přesně. Lucie z Hlučína a Ondřej z Lubna si v pátek 19. července odpoledne řekli své Ano přímo na pestrobarevném festivalu v Dolních Vítkovicích.

Na Náměstí lásky v rámci festivalu měli svatbu se vším všudy – s oficiálním obřadem, družičkami, polibkem, snubními prstýnky, házením kyticí i se svatební hostinou. Jen těch „hostů“ bylo díky přihlížejícím festivalovým návštěvníkům více než je běžné.

„Před rokem jsme den po skončení Colours odjeli s Luckou na wellness a tam jsem ji požádal o ruku. A pak nám pořád všichni kamarádi a kamarádky připomínali, že do roka bychom se měli vzít. Ale my jsme nic neplánovali – jsme oba dva strašně líní něco organizovat. A pak nás najednou napadlo, že bychom se mohli vzít právě tady na tomto festivalu, kde jsme svatby loni viděli. A naštěstí se to povedlo,“ popsal, jak se vše seběhlo, Ondřej Petráš pocházející z Lubna na Frýdecko-Místecku.

Svatební obřad na Náměstí lásky, což je festivalová zóna nápojové firmy Kofola, vedl Vladimír Polák, zastupitel, ale i moderátor a herec známý z kultovní skupiny Tři tygři. K ruce měl paní matrikářku z ostravského obvodu Vítkovice. Takže celá svatba byla opravdová, ač tomu mnozí z diváků nechtěli věřit a divili se, že někdo vstoupí do manželství takhle netradičně.

„Bylo to úžasné, skvělé, báječné. Ve čtvrtek jsme se šli na jednu ze svateb tady ještě podívat a měli jsme trochu obavy, jestli to tady zvládneme, jestli to není až moc brát se uprostřed festivalu plného lidí. Ale dneska to byl díky všem kolem nás super den. Jsem ráda, že jsme do toho šli,“ konstatovala těsně po obřadu Lucie Manhica z Hlučína, nyní už novomanželka – paní Lucie Petrášová.

Devět párů

Celkově Kofola během Colours of Ostrava vystrojí svatbu devíti párům. I další z nich mají zajímavé příběhy. Nechybí multikulturní pár z Česka a z Chile, srdcaři, kteří nevynechali žádný ročník Colours of Ostrava nebo dvojice, která na festival přijela vůbec poprvé.

„Je perfektní dělat svatby tady na Colours, protože to je místo, kde je velká kumulace pozitivní energie. A zároveň je to akce, kde se lidé často seznamují a zamilovávají,“ uvedl oddávající Vladimír Polák a dodal: „Musí to být určitá odvaha, vzít se na festivalu,

kde se na obřad přijde podívat další sto nebo dvě stě lidí navíc, které svatebčané vůbec neznají. Ale svatba je přece i o tom, že ženich a nevěsta mají být středem pozornosti, a tady se to daří velice dobře.“

Přímo na Náměstí lásky Kofola nabízí i další program a zábavu. Třeba i neoficiální obřady pro páry, kteří chtějí svatbu podstoupit zatím jen nanečisto. Pro tyto zamilované jsou připraveny svatební šaty i kytice a oddává je rovněž Vladimír Polák. Platnost takové svatby sice končí s poslední písní festivalu, ale zájem je o ně velký. Minulý rok takto Kofola na festivalech oddala zhruba 80 párů.

„Chceme zbořit stereotyp, že nevěsta musí být v bílém a všechno musí být dokonalé. Nemusí. Naším cílem je, aby tento jedinečný moment byl jen o zamilovaném páru a jejich nejbližších, aby si to užili bez starostí a stresu. Proto jsme se rozhodli pro páry, které s námi sdílely svůj silný příběh lásky, zorganizovat na festivalu úplně kompletní veselku – od přítomnosti matrikáře až po svatební hostinu za zvuků festivalu,” vyjádřila se ještě k těm oficiálním svatbám Eva Stejskalová, manažerka značky Kofola.