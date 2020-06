„V tuto chvíli máme osmnáct pozitivních klientů, zaměstnanců celkem šest,“ informoval Deník před 14. hodinou ředitel Domova pro seniory Červenka Josef Piska.

V domově žije celkem 64 seniorů převážně ve věku nad 80 let. Otestování byli od soboty všichni klienti i personál. Definitivní výsledky u všech stále nejsou k dispozici.

„Všechny jsme přesunuli do izolačního oddělení. Uzavřeme celé horní patro, kde bude ‚Covid oddělení‘,“ sdělil Piska.

Průběh onemocnění je u většiny klientů mírný. U tří seniorů však došlo ke zhoršení stavu. „Byli odvezeni do Prostějova,“ uvedl ředitel.

V litovelské pobočce Domova pro seniory Červenka byla přijata standardní protiepidemická opatření, aby se nákaza dále nešířila. Týmy zaměstnanců jsou striktně odděleny, v infekční části používají ochranné obleky a další pomůcky. Opatření jsou přijata ve stravování i prádelně.

Jak se nákaza do domova dostala, odmítl ředitel spekulovat. Klienty mohl nakazit zaměstnanec. Někteří senioři však byli po rozvolnění vládních opatření i mimo zařízení u příbuzných.

V pobočce v Litovli i zařízení v Července, kde nákaza nebyla zjištěna, byly do odvolání zakázány návštěvy klientů.

Souvisí to s rozvolněním i počasím

Od pátku přibylo v Olomouckém kraji pět desítek potvrzených případů Covid-19, nejvíce právě na Olomoucku. Podle krajské epidemioložky souvisejí ostatní případy zejména s rozvolněním mimořádných opatření a zvýšeným počtem lékaři indikovaných osob k vyšetření na covid v posledních dnech.

„Souvisí to nejen s návratem k normálu, ale i s počasím, kdy přibylo osob s příznaky lehkých zánětů horních cest dýchacích,“ vysvětlila.

Nevyloučila, že další případy se v Olomouckém kraji ještě objeví. „Ale nebude to nic, co by mělo vzbuzovat obavy nebo bylo nějak dramatické,“ dodala krajská epidemioložka.