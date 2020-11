„Už to zvládáme v běžném, tedy čtyřiadvacetihodinovém režimu. Týden to bylo složité, ale díky spolupráci s policií jsme situaci zvládli,“ sdělil starosta Železného Brodu František Lufinka.

Železnobrodští strážníci se s největší pravděpodobností nakazili při několikanásobné pomoci postiženému jedinci. Poté byl koronavirus prokázán i u této osoby.

Když bylo nejhůře, do práce docházeli pouhopouzí tři strážníci. Dvanáctihodinové směny zůstaly, ale strážníci pokryli jen denní službu, když vždy jeden odpočíval. Po zbytek času prováděli zvýšený dohled nad městem státní policisté. „Jejich službě byl přesměrován i mobilní telefon městské policie,“ doplnil Lufinka.

„V Železném Brodě jsme posílili výkon služby okolními útvary obvodních oddělení a oddělením hlídkové služby,“ potvrdil komisař Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje Vojtěch Robovský.

V průběhu týdne, kdy byl provoz městské policie ochromen, se v Železném Brodě nestal žádný trestný čin či přečin, kterému by strážníci mohli případně zabránit.

Zásah železnobrodských strážníků v souvislosti s koronavirem je prozatím v Libereckém kraji bezprecedentní. V krajském městě nemoc covid-19 prodělali celkem čtyři strážníci. „V současné době jí není žádný zasažen. V karanténě jsou dva strážníci, ošetřování člena rodiny nenastalo u nikoho,“ přiblížila mluvčí městské policie Liberec Daniela Bušková.

Strážníci mají pro krizové situace připraveny plány, a to i na případnou pandemii přímo v jejich řadách. „Scénáře na změnu situace máme, jsou však odvislé od konkrétních podmínek a počtů nakažených strážníků. Máme připravenu změnu v systému služeb, která musí odpovídat zákoníku práce včetně dalších platných právních norem,“ doplnila Bušková.

Připraveni na krizi

V Jablonci nad Nisou slouží více než 40 strážníků. Nemoc covid-19 od jara do současnosti prodělalo devět z nich. „Aktuálně jsou čtyři strážníci pozitivní a jsou v izolaci. Jinak nechybí žádný strážník,“ poznamenal strážník pověřený řízením MP Jablonec nad Nisou Michal Švarc.

Pokud by počet strážníků schopných nastoupit do služby klesl pod polovinu, došlo by k omezení veškerých zbytných činností městské policie. „Omezili bychom činnosti, jako je měření rychlosti, okrsková činnost, preventivní a přednášková činnost, a veškeré strážníky včetně vedení bychom převedli do směn k zajištění přímého výkonu služby. Dále bychom o vzniklé situaci informovali vedení krajské policie,“ doplnil Švarc.

Nejtěžší situaci zažívala Městská policie Jablonec v druhé polovině července, kdy jim kvůli důvodům v souvislosti s koronavirem chyběla v práci skoro polovina lidí.

Koronavirus se nevyhýbá ani státním policistům. Liberecká krajská policie ale i nadále zajišťuje běžný výkon služby bez výraznějších omezení. Aktuálně registruje krajská policie pět desítek policistů a občanských zaměstnanců v karanténě, z čehož jsou více než dvě desítky pracovníků pozitivních na onemocnění covid-19. „Dalších více než 150 policistů a občanských zaměstnanců je na pracovišti nepřítomno z různých důvodů,“ přiblížil komisař Vojtěch Robovský.