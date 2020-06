Magistrát v tiskové zprávě uvedl, že další kroky budou na rozhodnutí hygieniků. Vedení města následně rozhodne o osudu jednání zastupitelů naplánovaném na čtvrtek. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) prověřovala možnost organizace čtvrtečního zastupitelstva on-line. Avšak večer magistrát oznámil, že se jednání neuskuteční a o náhradním termínu se bude jednat.

"Rady jsme dělali v průběhu nouzového stavu on-line, ale bohužel po jeho ukončení si vynutili koaliční partneři opět osobní účast na jednání. Proto teď jdeme všichni do karantény," uvedl primátor.

„Zastupitelstvo hlavního města Prahy se konat nebude, a to z právních důvodů. Bohužel není možné zajistit, aby se sešel dostatek zastupitelů, kteří by fyzicky v sále mohli odhlasovat změnu jednacího řádu pro online jednání zastupitelstva, i když jsme na jeho konání byli technicky připraveni. Důvodem je vysoký počet radních a zastupitelů v karanténě spolu s vyšším věkem několika zbývajících, kteří jsou tak více ohroženi koronavirem. O nejbližším termínu možného konání zastupitelstva budeme dále jednat,“ dodal později Hřib.

Hlubuček uvedl, že se v pondělí během dne přestal cítit dobře. "Večer jsem si pak naměřil teplotu 37,8 stupně Celsia. Protože jsem se chtěl zachovat správně, zrušil jsem dnes (v úterý) pro jistotu svůj program, zůstal doma a nechal se testovat. Mé obavy se bohužel naplnily, před malou chvílí mi byl potvrzen pozitivní test na covid-19," napsal Hlubuček na sociálních sítích v úterý večer.

Izolace, pozorování a testy

Uvedl rovněž, že bude izolován, pozorován a testován tak dlouho, jak to bude situace vyžadovat. "Zároveň budou kontaktováni všichni, se kterými jsem přišel do styku. Informace o pozitivním testu je pro mě nová, nezbývá než řešit, co přijde den za dnem," dodal.

Vzhledem k tomu, že se pondělního zasedání městské rady účastnili všichni členové rady a část ředitelů a předsedů výborů, všichni tito účastníci půjdou na 14 dní do preventivní karantény. "Hygienici provádějí epidemiologické šetření na pražském magistrátu," uvedl mluvčí Vít Hofman.

Hlubuček (46) je zastupitelem hlavního města Prahy a náměstkem pro životní prostředí. Deset let je starostou městské části Praha-Lysolaje.

Na testy poslali své zaměstnance pražští hasiči. Týká se to těch, kteří přišli v minulém týdnu do kontaktu s Hlubučkem při jeho cestě po některých stanicích. "Sedm osob bylo posláno na testy okamžitě. Následně bylo provedeno trasování a zjišťujeme další potenciální nakažené. Nyní se záležitost týká celkem do desítky osob," řekla Suchánská. Hlubuček se vydal navštívit stanice dobrovolných hasičů.

Hlubučkově návštěvě byli přítomni i zástupci profesionálních hasičů. Jaký poměr dobrovolníků a profesionálů byl poslán na testy, mluvčí neřekla. V případě profesionálů podle mluvčí platí již od začátku pandemie přísná opatření. "To znamená bezkontaktní předávání směn, používání dezinfekčních prostředků a kontrola tělesné teploty. Další opatření budou přijata na základě výsledků testovaných osob," řekla.

Nakažení náměstka koronavirem ovlivnilo Sněmovnu

Pozitivní test náměstka pražského primátora Hlubučka na koronavirus ovlivnil středeční jednání Sněmovny. Její předseda Radek Vondráček (ANO) poslancům řekl, že jeden z pražských radních byl v úterý v sídle dolní komory a v kontaktu s některými jejími členy. Požádal proto poslance, aby všichni používali roušky, a to zejména u řečniště.

"Není možné dodržet určitou bezpečnou vzdálenost, tak prosím zvažte, zda by nebylo lepší být vedle kolegů zase s rouškou, než hygiena vytrasuje, jestli tady nehrozí nějaké vyšší nebezpečí," uvedl Vondráček. "Jeden z radních se včera vyskytoval tady ve Sněmovně, takže je potřeba vnímat tu poněkud rizikovější situaci," poznamenal.

Z jednání Sněmovny se ze zdravotních důvodů omluvili poslanec KDU-ČSL, pražský zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský a předseda pražských zastupitelů ANO a poslanec Patrik Nacher. Oba potvrdili, že jsou v karanténě a čekají na další pokyny hygieniků. "Byl jsem na radě, ale od pana Hlubučka jsem byl asi sedm metrů, intenzivně jsem s ním v kontaktu nebyl. Musím čekat na pokyny a na test, věřím, že bude negativní," řekl Nacher.

Podobně se vyjádřil také Čižinský. "Poslal jsem všem poslancům e-mail, stejně tak všem ostatním, s kterými jsem přišel do kontaktu, ale nebylo jich mnoho. Cítím se v pořádku. Chvilku jsem s panem Hlubučkem mluvil, ale ne moc dlouho," řekl Čižinský.

Ruší se i dnešní zastupitelstvo v Praze 8

Dalším nečekaným dopadem nákazy náměstka primátora je zrušení zastupitelstva osmé městské části. To bylo původně plánováno na dnešní 14. hodinu, ale přesouvá o dva týdny na středu 1. července ve stejný čas.

Podle mluvčího Prahy 8 Martina Šalka by se tak mělo stát z důvodu blízkého kontaktu dosud neurčeného počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 8 se členy Rady hl. m. Prahy, kteří jsou zasaženi či mohou být potenciálně zasaženi onemocněním Covid-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 a vstoupili do povinné 14denní karantény. Stalo se tak i na doporučení ředitelky Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňky Jágrové.

V uplynulých měsících bylo na pražském magistrátu nakaženo několik úředníků. Od poloviny března byl na čas kvůli koronaviru uzavřen odbor evidence majetku. Nákaza se na odboru prokázala u dvou zaměstnanců a asi padesátka lidí byla v karanténě. Kromě odboru evidence majetku se nákaza objevila také na odboru územního rozvoje.

Mluvčí Hofman informoval, že magistrát ve středu večer také provede plošnou preventivní dezinfekci kanceláří pana náměstka Hlubučka, jednací síně rady a přilehlých prostor.

V Praze bylo od začátku března do úterních 18:00 zjištěno 2231 případů koronaviru. Podle údajů pražské hygienické stanice od pondělí přibylo devět nových případů. Praha je nemocí covid-19 v Česku nejvíce zasažená. Na 100 tisíc obyvatel připadá v hlavním městě více než 176 nakažených, uvádí ministerstvo zdravotnictví. Z nemoci covid-19 se dosud v metropoli vyléčilo 1449 lidí, s nákazou zemřelo 92 lidí. V celém Česku bylo od začátku epidemie potvrzeno 10 095 případů.