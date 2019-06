Ten měl hnízdo asi kilometr daleko a krmil svá dvě mláďata. V jeho okolí našli lidé, kteří hnízdiště sokolů hlídali, peří a zbytky mláďat. „Bohužel to k přírodě patří a nedá se s tím nic dělat,“ uvedl jeden z členů stráže ochrany přírody Moravského krasu Radovan Mezera.

Ze druhého hnízda nad Býčí skálou před několika dny poprvé vylétla tři sokolí mláďata. Ale ani tam nebylo do poslední chvíle jasné, že přežijí. „Kolega totiž viděl nedaleko opět výra velkého a v sokolím hnízdě nebyla všechna mláďata. Nakonec jsme je dohledali. Létají a mají se k světu. Že první hnízdo vyšlo naprázdno, je velká škoda. Ale podle statistik asi třetina sokolích mláďat nepřežije. Výr mohl potrhat i sokolí samici, a to by bylo horší,“ řekl René Bedan, který vzácné dravé ptáky léta fotografuje a hlídá jejich hnízdiště.

V Moravském krasu sokoli stěhovaví předloni zahnízdili po padesáti letech. Loni se tam usadily dva páry, které dohromady vyvedly osm mláďat. Rok předtím pět. Obě hnízdiště byla pod dohledem. V hlídaném prostoru se mohli pohybovat pouze strážci ochrany přírody. V okolí Býčí skály byl zákaz vstupu, který platí až do konce tohoto týdne.

Pomáhali jeskyňáři i fotopasti

S ochranou lokalit pomáhali i jeskyňáři a fotopasti. „Je to potřeba, protože řada lidí zákaz vstupu porušovala. V minulosti jsme museli pokutovat třeba tři ženy, které se dostaly až nad hnízdo sokolů. Věděly, že se tam nesmí. Tvrdily, že když budou potichu, nic se nestane,“ dodal Radovan Mezera.