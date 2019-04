Čtyři až pět potkanů na obyvatele. V Praze začíná celoplošná deratizace

Do kanálů pod ulicemi Prahy se v těchto dnech spouštějí deratizéři, kteří vyrážejí do boje s přemnoženými hlodavci. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) odstartovaly na začátku dubna plošnou deratizaci stokové sítě ve vybraných lokalitách metropole, která potvrá až do konce října.

Hlavním cílem akce jsou potkani. V pražské kanalizační síti jich podle odhadů PVK žije několik milionů. Vychází to na čtyři až pět potkanů na jednoho obyvatele hlavního města. Potkani se navíc rychle rozmnožují - za rok může mít jeden pár až sedmdesát mláďat. Právě pravidelnou deratizací kanalizace se daří udržovat počet potkanů na přiměřené úrovni. Také zákon o ochraně veřejného zdraví ukládá povinnost hubit škodlivé hlodavce. Praha za letošní rok zaplatí 3,7 milionů korun. „Máme nachystáno 13,5 tisíc kilogramů nástrah, kterými ošetříme 13,5 tisíc kanalizačních vstupů,“ informoval tiskový mluvčí městské společnosti Tomáš Mrázek. Krysař navštíví Prahu. Startuje celoplošná deratizace potkanů Přečíst článek › Celoplošná deratizace tradičně startuje v centrální městské části. Jako první přijde na řadu Nové Město a okolí Těšnova, oznámily PVK. „Polovina května a konec října je věnován kontrolám lokalit se zvýšeným výskytem potkanů a ošetření míst podle dodatečných požadavků hygienické stanice a odborů životního prostředí,“ dodal mluvčí Mrázek. Potkany vyhání na povrch stavební ruch Problémem je, že domovem potkanů zdaleka nejsou jen kanály. Mnoho z nich se vyskytuje také na zemi - třeba okolo popelnic a ve křoví, kam lidé vyhazují odpadky. Rovněž zvýšený stavební ruch vyhání potkany z kanalizace na povrch. „Dalšími problémovými místy jsou lokality obývané bezdomovci, kteří na pořádek příliš nehledí,“ upozornil mluvčí PVK. Deratizátor: Kvůli záplavám vylézají potkani z kanálů Přečíst článek › Deratizéři mají proti potkanům účinnou zbraň, používají přípravek Hubex - tedy požerovou nástrahu vhodnou do vlhkého prostředí. Hubex podle Mrázka obsahuje například pekařské drobky, šrot, kukuřici, čokoládu, tuk a účinnou látku antikoagulant. Potkani jed nedokážou vyzvracet a po pozření nástrahy do pěti až sedmi dnů uhynou. Ze stoky jsou pak odplaveni do čistírny odpadních vod. V souvislosti s plošnou deratizací v Praze média upozornila, že si lidé často pletou potkany s krysami. Ano, jsou si sice na první pohled podobní. Jenže krysy bývají méně mohutné než potkani, kteří jsou spíše šedohnědí až hnědí oproti většinou černě zbarveným krysám. Ty jsou v Česku navíc poměrně vzácné. Hubení potkanů. Lze to i bez utrpení s jedy Přečíst článek ›

Autor: Michael Bereň