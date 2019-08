Dva malí kříženci Goro a Shadow byli předáni z rukou majitelů Školy pro vodící psy manželů Dvořákových. Jde o křížence labradorů a zlatých retrívrů, kteří mají pro výcvik vodících psů skvělé nejen genetické předpoklady. O každého psa budou pečovat přímo ve svých domcích v projektu Otevřená věznice dva vybraní odsouzení.

„Jsme jeden hlavní a druhý spíš pomocný páníček. Jde o to, že já třeba jezdím do práce na denní, kolega na noční, tak abychom se u hlídání psa vystřídali. Moc se na to těším, bude to hlavně o té zodpovědnosti,“ uvedl jeden z vězňů krátce poté, co se k němu začal lísat jeho nový svěřenec Goro. „Já se trochu bojím okamžiku, až bude Goro za devět měsíců odcházet, jak to zvládnu,“ přiznal druhý z páníčků.

Slavnostnímu předání štěňat přihlížel i generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal. „Když mi byl tento projekt představen, neváhal jsem ani minutu. Přesně zapadá do naší koncepce, kdy se odsouzení zapojují do různých fází života na svobodě, aby pak sami po propuštění našli způsob, jak se už do vězení nevrátit,“ řekl Dohnal. Patronem projektu je zpěvák Tomáš Klus.