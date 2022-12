„Je to nádhera. Pojďte si to vyzkoušet,“ žertoval s přihlížejícími tento nováček mezi olomouckými otužilci. Rtuť teploměru ve dvě hodiny odpoledne ukazovala minus čtyři stupně Celsia.

S opravdovým otužováním začal pan Miroslav až letos, ve svých skoro sedmdesáti letech. „V minulosti jsem to zkoušel, ale letos jsem se rozhodl. Od října jsem na tom poctivě pracoval. Musí se postupně,“ vysvětloval.

Zázrak jménem otužování: Aby se dostavil výsledek, musí se dodržovat pravidla

V těchto mrazivých dnech ho lidé mohou zahlédnout při ledové koupeli na Poděbradech hned třikrát týdně. „Chodím úterý, čtvrtek a neděle. Spojujeme to pokaždé s procházkou z Horky na jezero a zpět a do Horky na vlak. Kromě vody tak dám ještě dvanáct kilometrů chůze,“ popisoval svoji oblíbenou terapii.

Udeřily mrazy a otužilci vyrážejí na Poděbrady, 18. prosince 2022Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Díky tomu se cítí fit na těle i na duši, což potvrdili jeho nejbližší, kteří povzbuzovali svého statečného otužilce pěkně teple oblečení z břehu u restaurace Terasa.

Zatímco jindy v neděli vyráží pan Miroslav do vody ještě s dalšími plavci, tentokrát byl sám. „Nemají dnes čas. Jejich chyba,“ usmíval se spokojeně, když se po ledové koupeli oblékal do suchého. „Příští týden se oteplí. Bude nad nulou,“ užíval si slastné pocity po ponoru trvajícím necelých pět minut. „To mi pro začátek bohatě stačí,“ vysvětlil.

„Musí to být opravdová radost“

Jestli otužování doporučuje? „Kamarádi říkali, že by to taky zkusili, ale nikoho nenutím. Všechno je to o hlavě, jestli člověk chce, nebo ne. Musí to být opravdová radost,“ poukázal s tím, že otužování způsobuje tak příjemné pocity, že člověk se jich při pravidelném pobytu ve studené vodě nebude chtít vzdát.

Češi propadli otužování. Dělají však při něm i fatální chyby

S otužování je podle něj ideální začít v létě a plavat ve venkovní vodě. Nejlépe se proplavat do zimy a pak do léta. „Důležité je vydržet. A pravidelnost. Tělo si odolnost proti chladu pamatuje, ale jen určitou dobu,“ poznamenal.

Odborníci radí, že při plavání v zimních měsících je nutné dodržovat časový limit. Strop v ledových vodách do čtyřech stupňů Celsia je 22 minut, to je i stanovený předpis zimního plavání.