/FOTOGALERIE/ Unikátní fotografickou koláží čtyř ročních období na Seči nasnímaných ze stejného místa se pochlubil světoznámý astrofotograf Petr Horálek. Pardubák, jehož snímky vesmírných objektů oceňuje i americká NASA, projektem jaro-léto-podzim-zima strávil tři roky, snímky pocházejí ze známé vyhlídky nad přehradou u zříceniny Oheb. Podívejte se jak na výslednou koláž, tak i posloupně na všechny čtyři fotky.

LÉTO. Čtyři roční období na známé vyhlídce Sečské přehrady byly fotografovány za velmi specifických podmínek - hodinu před západem slunce s typickým zabarvením a typickou oblačností pro dané období. Proto projekt trval tři roky. | Foto: Petr Horálek

Po třech letech se mu podařilo zaznamenat všechna čtyři roční období na známé vyhlídce sečské přehrady na zřícenině hradu Oheb, a to za velmi specifických podmínek. "Vždy to bylo hodinu před západem slunce s typickým zabarvením a typickou oblačností pro dané období. Proto to také trvalo tři roky," řekl pardubický astrofotograf Petr Horálek.