Na směně jsou obvykle v pěti, dohromady pomáhá návštěvníkům přehrady Hracholusky na Plzeňsku celkem čtyřicet lidí. Všichni jsou dobrovolníci; kvůli práci záchranáře si berou v zaměstnání dovolené.

Naše práce je poslání, hlásí vodní záchranáři z hracholuské přehrady. Na krizová hlášení musí reagovat okamžitě – do dvou minut mít na sobě veškerou výstroj a nasedat do člunu. Letos zatím zasahovali u téměř padesáti případů. A to je teprve polovina léta.