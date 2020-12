Před čtyřmi roky jste říkal, že odcházíte na mateřskou dovolenou. Jaká byla?

Velmi rychlá a hodně hektická. Přestože jsem měl obrovskou výhodu, že jsem byl na krajském úřadě už za Michala Haška. Ovšem postupně se doba zrychluje, problémů přibývá.

Kdo je Bohumil Šimek



* Narodil se 2. března 1959 v Brně, má jednu dceru.



* Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, dnešní Masarykovu univerzitu.



* Od roku 2016 do listopadu 2020 byl hejtmanem Jihomoravského kraje, ve volbách kandidoval jako nestraník za hnutí ANO. Nyní je předsedou krajského kontrolního výboru.



* Ve volném čase má nyní více času na psa, chce více začít číst a cestovat.

Jak jste si poslední rok ve funkci hejtmana „užil“?

Měl jsem v plánu, že budu hodně jezdit po obcích. Chtěl jsem je objet všechny. Bohužel od návštěv jsem se musel dostat k pracovnímu stolu a k řešení covidové situace. Na podzim přibyly ještě problémy s velkou vodou.

Zvykl jste si už jako předseda krajského kontrolního výboru na nové prostředí, na jinou kancelář?

Toto je teprve má pátá či šestá pracovní pozice za celý život. Na hejtmanské kanceláři je nádherné, že má úžasný výhled na Brno a Špilberk, tato je situovaná jinak. Není to o kanceláři, ale práci.

Štve vás stále, že vás ostatní strany vynechaly z povolebního vyjednávání?

Kdyby byly lepší možnosti u hnutí ANO i jiných stran, mohli jsme s tím pracovat. Strany se domluvily, tak to beru.

Odrazilo se na výsledcích krajských voleb, jak lidé vnímají celostátní politiku?

Třeba Moravskoslezský kraj byl silný region, kde vyhrálo hnutí ANO silným poměrem mandátů, v jiných krajích se všichni domluvili a vytvořili protikoalici. ANO na jihu Moravy nemělo špatný volební výsledek, patnáct mandátů je stejně jako před čtyřmi lety. I kdybychom měli o dva mandáty více, při vyjednávání by to nepomohlo.

Svého nástupce Jana Grolicha jste bral na jednání krizového štábu ještě, než se stal hejtmanem. Funguje vaše spolupráce?

Je dobrá. Hlavně v současné době není čas na hrdinství. Politické šarvátky by měly jít stranou, abychom covidové období v kraji přežili co nejlépe.

Chovají se Jihomoravané při koronakrizi odpovědně?

Spousta lidí covid podceňuje. Měli by si uvědomit, že to není nic jednoduchého. Zvlášť srocování v pivních uličkách moc nepřispívá.

Co považujete v uplynulém čtyřletém období za největší úspěch?

Mou velkou motivací byla změna politické kultury. Aby začala fungovat na bázi podané ruky a strany a jednotlivci se mezi sebou nepřekvapovali, a to se nám podařilo. A pak samozřejmě nákup nových vlaků, což je na jižní Moravě výrazná věc.

Mrzí vás, že se vám nepodařilo rozlétat brněnské letiště?

Člověk musí brát, jaká je situace. Vznikla kvůli covidu. Přísliby hlavně od nízkonákladových společností jako Ryanair nebo Wizz Air byly. Věřím, že novému vedení se podaří linky získat. Zájem leteckých společností se změnil. Už je nezajímají jen velká letiště, ale i regionální.

A konec MotoGP?

To je pro mě velké zklamání. Ale trochu to k tomu směřovalo, protože nůžky ohledně výše zalistovacího poplatku s možnostmi kraje a města se rozevíraly. Poplatek se ze čtyř a půl milionu euro zvýšil na devět. Bez výraznějšího zapojení státu by na to kraj ani město neměly.

Může se MotoGP do Brna vrátit?

Pokud vidím realitu v Evropě a zájem jiných zemí, jež o pořádání usilují, a vlády jiných zemí, které na to dávají garanci, vidím návrat jako nereálný.

Jak hodnotíte návrh rozpočtu na rok 2021? Na nové investice do silnic je tam nula.

Není moc velký manévrovací prostor. Nové vedení neví, kolik peněz jim přijde do konce letošního, není jasná předpověď, kolik dostanou v příštím roce. Nechtěli jít do rozpočtového provizoria. Přebytek včetně předpovědi bude lepší, peníze do investic se vrátí.

Plánujete návrat ke strážníkům, kde jste působil, než jste se stal hejtmanem?

U městské policie jsem rozvázal pracovní poměr. Ani by nebylo dobré se po čtyřech letech vracet. Nový ředitel má své představy o fungování.

Budete kandidovat v komunálních volbách?

Pozici v kontrolním výboru beru jako vyvrcholení politické a pracovní kariéry. Už se nikam nechystám kandidovat.

Jak si budete užívat vánoční svátky?

Budou klidnější s menšími starostmi. Hejtman má daleko více povinností, než já nyní.