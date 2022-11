Hned si vzpomněli na fotografii podobné zvířecí mumie, kterou před pár lety v bulváru doprovázel článek: „Karpaty odhalily tělo podivného tvora! V proslulých tajemných horách se našlo mumifikované tělo záhadného zvířete. Lidé si myslí, že je to bájná čupakabra!“ Tak mumifikovaná kočka dostala jméno Čupakabra a stala se atrakcí pro návštěvy, které zavítaly do Opavice.

Znáte ve svém okolí někoho, kdo má doma opravdickou mumifikovanou kočku? Takovou raritu neseženete ani mezi starožitnostmi na aukru. Kolik by za takový poklad z půdy asi nabídli televizní starožitníci?

Mumifikovanou kočku můžeme obdivovat například ve vitrínách pražského Hrdličkova muzea člověka, které provozuje Přírodovědná fakulta Univerzity Karlovy. Mít ale tak originální dekoraci v obýváku na poličce? To je poněkud morbidní představa. Na druhou stanu je lákavé pochlubit se kamarádům něčím, co nikdo jiný doma nemá.

Musela to být mimořádná souhra okolností, že uhynulou kočku na půdě cirkulující suchý vzduch vypreparoval takovým způsobem, aby to vypadalo jako odborná práce egyptského balzamovače. Neměla by Čupakabra z Opavice skončit v muzeu jako třeba Ötzi, Tutanchamon nebo Lenin?

Přirozený proces

Odpověď poskytl Martin Bodešinský z krnovského Střediska ekologické výchovy SEV. Podle něj přirozená mumifikace zvířat není až tak vzácným jevem, aby se Čupakabra přesunula z Opavice do muzea. „Mumie drobných obratlovců jsou ve starší zástavbě poměrně časté. Zkuste se pozeptat kominíků nebo správců starých nemovitostí. Nejčastěji se dají mumie nalézt v nepoužívaných komínech. Ty u vyšších budov fungují jako pasti na ptáky. Občas se v komínech dají nalézt propadlá hnízda i s nevylétlými mláďaty,“ uvedl.

Mumifikace je celkem častý a přirozený proces. Dojde při něm k vyschnutí těla dříve, než nastanou rozkladné procesy. „Důležitá je zvýšená, nebo naopak silně snížená teplota, aby bylo v organismu málo vody. Proto se dají různě velké mumie nalézt v místech s dostatečným prouděním vzduchu,“ vysvětlil Bodešinský. Kromě sucha a proudění vzduchu je dalším předpokladem vzniku mumie špatná dostupnost pro rozkladače, kteří se v ekologickém potravním řetězci živí mrtvými těly. Na mrtvoly se v přírodě specializují takzvaní dekompozitoři.

Mumie z půdy domu v Opavici na Krnovsku dostala jméno ČupakabraZdroj: Deník/František Kuba

„Zájem muzeí o tyto nálezy nepředpokládám. Hodí se spíše pro kabinety kuriozit. Zkuste si najít třeba fenomén krysí král Rattenkönig neboli krysí kruh,“ upozornil Bodešinský na raritu: slepenec mumifikovaných krys s propletenými ocasy. Přírodovědci se přiklání k teorii, že krysy se k sobě tulily, aby neprochladly, až se jim ocasy zašmodrchaly dračími smyčkami a lodními uzly.

Mumii rozkousal pes

Lukášovi bylo jasné, že s Čupakabrou v muzeu asi nepochodí. Mít doma dlouhodobě něco tak morbidního jako mumie taky není zrovna lákavá vyhlídka.

„Čupakabru už nemáme. Jednou jsem přistihl našeho psa Cyrila jak něco usilovně žvýká. Podle obratlů a zbytků ztvrdlé kůže mi došlo, že vyčenichal Čupakabru. Pořád lepší, než aby rozkousal živou kočku. Čupakabra na půdě unikala pozornosti dekompozitorů možná i desítky let. Dekompozitor Cyril se nakonec přece jen dočkal. Vyřešil za nás problém jak naložit s mumifikovanou kočkou,“ uzavřel Lukáš příběh nálezu kočičí mumie.