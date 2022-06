Za půl hodiny vtrhnou do Střední školy diplomacie a veřejné správy v ulici Aloise Jiráska na Zahražanech tři maskovaní figuranti se samopaly a začnou „pálit“ do lidí. Než dorazí speciální policejní tým a ozbrojence „zneškodní“, nechají za sebou pět „mrtvol“. První střelba upozorní třídy v horních patrech, že trénink obrany začal a že půjde jakoby o život. „Žáci neví, kolik bude útočníků,“ svěří se důstojník z krajské speciální pořádkové jednotky Policie ČR.

Dva studenti z komparsu, kteří si na poslední chvíli kupují v kiosku svačinu, cvičení obrany vůči agresorům vítají. „Určitě je to důležité, protože taková je doba a takové věci se stávají,“ řekne 17letý Roman. Jeho spolužák stále přemýšlí nad radou, že v mezní situaci musí zachránit nejprve sebe a teprve pak může myslet na druhé. „Musím být sobec, abych přežil?“ uvažuje nahlas před odchodem do třídy. Pak zazní výstřely, houkání sirén, povely policie a najednou se rozhostí ticho.

„Byli jsme schovaní a jako myšky. Myslím, že jsme to zvládli perfektně,“ zhodnotí cvičení po hodině napjaté atmosféry jedna z učitelek, když akce vyvrcholí na seřadišti na hřišti. Tam policie všechny evakuuje, ale s rukama za hlavou, aby měla při evidenci osob kontrolu nad davem, kde mohl být další figurant-útočník. Naštěstí nebyl a psycholožka pochválila mládež za odolnost a emocionální stabilitu.

Když přijdou teroristé. Policisté a studenti cvičili v mostecké škole reakci

Celá škola pak poděkovala a zatleskala policistům i pěti studentům, kteří zahráli oběti útočníků a byli celí od červené barvy. „I když jsem byl mrtvý, všechno jsem pozoroval," řekl jeden ze studentů figurantů.

„Cílem této akce je vytvořit bezpečnostní tým, tvořený z odborníků, kteří by v rámci republiky poskytovali edukační činnost všem druhům školských zařízení, učitelům, a hlavně dětem, studentkám a studentům,“ sdělila ředitelka Střední školy diplomacie a veřejné správy Vladimíra Ilievová. Podle ní je třeba násilné kriminalitě předcházet a nestačí udělat na školách jednu hodinu sebeobrany jako ukázku. „Je potřeba se tomuto tématu edukačně věnovat dlouhodobě a hlavně správně. Je potřeba mladé lidi od tohoto závadného chování ochránit. Školy, jakožto měkké cíle patří k nejzranitelnějším, a proto secvičenost bezpečnostních složek státu a krizových pracovníků ve státní správě a pedagogických pracovníků na školách a i spolupráce samostatných studentů při mimořádných událostech je velmi důležitá pro minimalizaci následků,“ dodala ředitelka.

Mostecké cvičení s názvem AMOK Diplomka 0 iniciované školou spolupořádal bezpečnostní expert Vladimír Jelínek, který 28 let pracoval u speciální protiteroristické jednotky a zaměřoval se na záchranu rukojmích a nebezpečné střelce. „Navrhujeme edukační systém pro základní, střední i vysoké školy, aby žáci, studenti a pedagogové věděli, jak se mají v těchto mimořádných situacích chovat a usnadnili tím práci policii, což by zabránilo větším ztrátám na životech,“ řekl Jelínek. Prevence cílená na obranu před ozbrojenými útoky je podle něj na českých školách roztříštěná a nedostatečná a v osnovách škol chybí. „Všichni víme, že tato problematika se musí řešit vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě, v Evropě a potažmo i u nás v České republice,“ upozornil expert a dodal, že štěstí přeje připraveným.

Jako ve Švýcarsku! chválí lidé hrad Hněvín v Mostě, i když je zavřená restaurace

„V rámci Ústeckého kraje se obdobná cvičení konají jednou ročně na každém územním odboru policie,“ sdělil mluvčí policie Václav Krieger.

Policisté si podle něj při cvičeních prověřují své znalosti, střelecké dovednosti a bezpečnostní návyky se služební zbraní, které jim umožní zvládnout úspěšně služební zákrok. Trénují také své reakce na měnící se situaci a podmínky, posilují týmovou spolupráci a budují si pocit zdravé sebedůvěry.

Při ohrožení agresorem ve škole policie doporučuje v první řadě utíkat. Nechat všechny věci na svém místě a pokusit se utéci, popřípadě pomoci ostatním s útěkem. „Všichni by se měli vzájemně varovat,“ uvedl mluvčí. Pokud už není možné využít únikové cesty do bezpečí, je potřeba si najít místo, kam se lze schovat. Tím se myslí uzamknout nebo zablokovat dveře před vnikem útočníka a skrýt se za pevný předmět. Důležité je nezapomenout ztišit mobilní telefon, který může prozradit polohu případné oběti. Další rada zní: pokud je to možné, tak kontaktovat linku 158 a sdělit, kde a co se děje a až v posledním případě bojovat, tedy snažit se zneškodnit útočníka za pomocí jakéhokoliv předmětu, který se dá využít jako zbraň.

Cvičení na jezeře Most: Ve scénáři se auto převrátilo a srazilo nádrž s olejem

„Po příjezdu bezpečnostních složek doporučujeme zůstat v klidu, poslouchat instrukce, vyvarovat se křiku a divoké gestikulace,“ dodal mluvčí.

Škola o cvičení předem informovala veřejnost. Na chodníku u školy postávalo jen pár lidí. „Nevíte, co se děje?“ ptal se reportéra Deníku jeden senior, který na ulici slyšel hluk. Cvičení ale uvítal. „Je dobře, že se to trénovalo. Dneska je možné všechno,“ dodal.

Přítomnost policejních vozidel překvapila i kolemjdoucí ženu slovenské národnosti, která podle svých slov kdysi zažila skutečný zásah speciální jednotky, když ještě bydlela na Slovensku. „Bylo to před víc než dvaceti lety, kdy u nás začala řádit mafie a v našem paneláku se schovali podezřelí z vraždy policisty. Šla jsem tehdy z práce a viděla celé okolí domu obklíčené a policisty i na střechách. Pochopila sem, že to není cvičení. Děti už byly ze škol doma a všichni se obávali, aby je zločinci nevzali jako rukojmí. Všechno ale dobře dopadlo a ty muže chytili,“ uvedla žena.

Jeden z nejtragičtějších případů na půdě českých škol se odehrál v roce 2014 ve Žďáru nad Sázavou. Do tamní střední obchodní školy tehdy vtrhla šestadvacetiletá duševně nemocná žena z Ostravska. Nožem zaútočila na žáky, dvě sedmnáctileté studentky zranila a šestnáctiletého studenta zabila. Dalším zraněním studentů zabránil policejní vyjednavač, který se nechal vyměnit za jednu z pobodaných dívek. Útočnice však i jeho zranila. Agresorku pak paralyzoval člen zásahové jednotky. Prvotní informace naznačovaly, že žena si školu jako cíl útoku zvolila náhodně. Poté ale bylo zjištěno, že jde o stejnou ženu, jaká vnikla o dva roky dříve do školy v Havířově-Šumbarku. Tam si jako rukojmí vzala sedmiletou školačku a těžce zranila zaměstnankyni školy, která dívku bránila svým tělem. Rukojmí vysvobodila až zásahová jednotka. Zraněná zaměstnankyně školy se podrobila náročné operaci. Útočnice následně skončila v ústavu, odtud ale byla soudem propuštěna krátce před tím, než zaútočila ve Žďáru. Po vraždě studenta byla umístěna do detenčního ústavu, trestní stíhání bylo z důvodu její nepříčetnosti zastaveno.