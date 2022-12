Sněmovna schválila výcvik ukrajinských vojáků v Česku. Mají být v Libavé

Ukrajinští vojáci jsou ubytovaní uvnitř vojenského prostoru, nevyužívají objekty ve Městě Libavá. Jsou jich stovky a čeští vojáci je trénují do boje s agresorem. „Občas z prostoru zaslechneme střelbu. Je to jedno z nejklidnějších cvičení, jaké zažíváme. Když je Ample strike, probíhají intenzivní lety, to je jiná. O ukrajinských vojácích prakticky nevíme. Nechodí po obci, do obchodu, do hospody. Přebývají v prostoru,“ hodnotila uplynulé dva týdny starostka Města Libavá Štěpánka Tichá.

Největší rozruch ve spojení s výcvikem ukrajinských vojáků pozoruje v elektronické poště.

Zprávy o banderovcích

„Jsem atakovaná e-maily, vypisují nám dezinformátoři o banderovcích, fašistech a podobně. Snaží se v nás účelově vzbudit strach. Nemá smysl se tím zabývat. Hážu to do koše,“ popisovala Tichá.

Ukrajinci dorazili na Libavou počátkem prosince. Výcvik je v plném proudu. Vojáci se učí, jak bránit svoji zemi před agresorem, kterému se po tréninku na Libavé postaví.

Nový trend dezinformátorů: Vymýšlejí si příběhy nejmenovaných lidí

„Snažíme se jim předat všechno, co umíme. Žádné speciální zacházení. Jsou jako jedni z nás. Mají obrovskou motivaci, cvičí tvrdě a výsledky jsou znát okamžitě,“ napsala ve středu Armáda ČR na sociálních sítích. „Po cvičení jedou hned na frontu,“ doplnila.

Podle velení české armády, nemusí Čechům nikdo vysvětlovat, co je ruská invaze. „Naše pomoc je morálně správná, pomáhá naší vlastní bezpečnosti, obraně hodnot a mezinárodního řádu. Snižuje kapacitu přímé vojenské hrozby, kterou je Rusko,“ uvedl náčelník generálního štábu Řehka.

Tréninkem postupně i v příštím roce projde až 4000 vojáků z Ukrajiny. Podle dřívějších informací z branného výboru sněmovny se má výcvik týkat mechanizovaných jednotek i speciálních profesí. „Cílem je, aby ozbrojené síly Ukrajiny byly schopné samostatně vést bojové operace a efektivně bránily své území a suverenitu,“ uvedla k výcviku již dříve Armáda ČR na sociálních sítích. „Je to celoevropské úsilí pod hlavičkou asistenční mise EU,“ dodala.