Skupina i deseti cyklistů za sebou přejíždí v teplých dnech po okresní silnici mezi Újezdečkem a Oldřichovem v okolí Teplic. Míří za rekreací k vodní nádrži Barbora. Když je chce řidič předjet autem, není to snadné. Na okresní silnici je totiž místo akorát tak pro dvě auta jedoucí proti sobě. Podle návrhu, který teď schválila Poslanecká sněmovna, budou muset řidiči od července při předjíždění cyklisty nově dodržovat odstup jeden a půl metru. A to může být na menších okresních silnicích problém.

Kdo chce, pozor dává

Za absurdní považuje nové pravidlo nadšená cyklistka Jana Kolárová z Ústí. „Podle mě to stejně nebude nikdo dodržovat. Vždy to je o vzájemné ohleduplnosti. Kdo chce, dává pozor. Závodníky stejně nikdo neusměrní. Už několikrát se mi stalo, že mě auto málem smetlo,“ uvedla.

Podle řidiče Václava Holíka z Teplic bude složité odhadovat povolenou vzdálenost pro vybočení. „Každá situace bude jiná. Nedovedu si to ale dost dobře představit na úzké silnici,“ zmínil s tím, že nové pravidlo vnímá jako nástroj pro buzeraci řidičů. Podobně se vyjádřilo více motoristů oslovených redaktorem Deníku.

V Ústeckém kraji je řada míst, kde bude dodržování nového pravidla problém. Třeba na Chomutovsku patří k vyhledávaným lokalitám pro cyklisty Bezručovo údolí. Úzkou silničku tam sice kopíruje cyklostezka, ale i ta je úzká a kapacitně nápor lidí na kole nepobírá. Ti proto jezdí po silnici, kde se ale rozměrově vejde pouze auto.

V okrese Most patří k nejrizikovějším trasám pro cyklisty rušná silnice Most – Litvínov, u níž je cyklostezka pouze mezi chemičkou a Litvínovem. Rozšíření silnice na čtyřpruh se řeší už řadu let. Kolize hrozí i na výjezdu z Mostu směrem na Havraň. Loni v dubnu nepřežil cyklista srážku s osobním autem na silnici I/13 na přemostění u Třebušic ve směru na Chomutov. Ke střetu došlo v pravém jízdním pruhu.

Právě nehodám by mohlo podle některých dopravních expertů nové pravidlo předcházet. Kladně vnímá chystané nové nařízení krajský koordinátor BESIPu Milan Stehlík. Podle něj bude větší ochrana cyklistů na silnicích přínosem a časem se stane vžitou normou. „Je třeba si uvědomit, že cyklisté jsou na silnicích velmi zranitelní a potřebují jasně větší ochranu,“ sdělil.

Za výrazný problém nevnímá nový pokyn ani na užších silnicích. „Řidič se musí vždy zachovat podle pravidel silničního provozu. A pokud nebude možné bezpečně předjet, tak za cyklistou musí prostě jet podobně jako třeba za traktorem až do míst, kde bude bezpečné předjetí možné,“ podotkl expert.

Mluvčí teplické policie Daniel Vítek zmínil, že cyklista nejede vždy úplně u krajnice, a řidič by tedy měl počítat s možným vybočením bicyklu směrem doleva. „Na silnici mohou být různé překážky, nerovnosti nebo kanály, které cyklista objíždí, i s tím by měl řidič při míjení člověka na kole počítat,“ poznamenal policista.

V současné době žádná přesná vzdálenost při předjíždění cyklisty zákonem upravena není. Nový návrh ještě musí schválit Senát a podepsat prezident.