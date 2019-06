/VIZUALIZACE/ Cyklisté by ji brali všemi deseti. Město ji také chce postavit. Řeč je o cyklistické lávce vedle Svinovských mostů, která by zjednodušila „zdravou“ dopravu z Poruby do centra Ostravy. Stavbě však brání nevyřešené majetkové vztahy.

„Nyní tomu tak není, ale až bude lávka stát, průměrný cyklista by měl být co do rychlosti plně konkurenceschopný tramvajové dopravě,“ konstatuje cyklokoordinátor města Ostravy Martin Krejčí.