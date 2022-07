Brňan Jan Němec jezdí přes město na kole do práce. Podle jeho slov je ale síť cyklotras v centru města nedostačující a jednotlivé úseky na sebe nenavazují. „To je vlastně asi největší neduh cyklostezek v Brně. Nejsou logicky napojované. Vždy je jen nějaký krátký úsek, který zničehonic začne a pak zase stejně tak rychle skončí,0147 řekl Němec.

Město má propojenou síť cyklotras především na okraji města. „Brno akutně potřebuje rozvoj cyklostezek v centru,0147 vyjádřil se mluvčí spolku Brno na kole Michal Šindelář. Podle něj má Brno v budování cyklostezek asi desetiletý schodek. „Je tady spousta promarněných příležitostí, například při rekonstrukcích ulic,0147 dodal Šindelář.

Současně je v centru Brna ve výstavbě jedna cyklostezka, a to jako součást protipovodňových opatření. „Tam bude řešena cyklodoprava a pěší chodníky soustavou stezek a podjezdů pod ulicemi Vídeňská, Renneská třída a Heršpická,0147 popsal projekt mluvčí magistrátu města Filip Poňuchálek.

Na severu města se staví lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu, a to v rámci stavby VMO Tomkovo náměstí – Rokytova. „K napřímení stezky dojde v ulici Veslařská, kde zároveň vzniká parkoviště. Zmizí tak nebezpečná zatáčka, cyklisté s chodci na sebe lépe uvidí,“ vyjmenovával Poňuchálek další projekty. Probíhá také stavba cyklopodjezdu pod silničním mostem v Hladíkově ulici, čímž dojde ke spojení nenavazujících částí stávající cyklostezky v Černovicích.

Podchody a rušné ulice

Na některých místech v Brně chybí cyklistům trasa úplně. „Pokud se vám z kteréhokoli směru podaří dostat do blízkosti nádraží, tak se najednou ocitnete v černé díře pochodů a rušných silnic, kde buď jako cyklista projet nesmíte nebo, pokud nemáte rád adrenalinové sporty, tam projet nechcete,“ sdělil Němec.

Vyjížďky na kole mimo centrum města jsou podle brněnského cyklisty Jiřího Hlouška příjemnější. „Cyklostezky na rekreační projížďky mi přijdou hezké víceméně všechny, jen tam jsou problémy s přeplněností. Z tohoto hlediska mi přijde nejzajímavější ta nová do Jinačovic, protože ještě není tak objevená,“ vzpomněl Hloušek cyklostezku z Kníniček do Jinačovic.

Do budoucna Brno plánuje několik dalších úprav cyklotras v Brně. Ty jsou zatím ve fázi zpracování projektových dokumentací. Jedná se například o cyklostezku od hradu Veveří do Rakovce, Řečkovicích od ulice Podhájí do ulice Karásek město zpevní povrch frekventované trasy a plánovaná cyklostezka podél ulice Holzova má spojit městské části Slatinu a Líšeň, připravovanou cyklostezku v ulici Podstránská a cyklostezky v oblasti Šlapanicka.