Hrozícího zrušení cykloobousměrek v některých ulicích v centru Brna se obávají cyklističtí nadšenci. Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, zástupci spolku Brno na kole proti tomu podali námitku. Zaměstnanci Brněnských komunikací proto nyní zpracují na pokyn radního Petra Kratochvíla projekt, který má řešit pohyb cyklistů v Radnické, Veselé, Mlýnské, Rumišti a na Mendlově náměstí.

Představitelé města nechtějí jít do sporu s policií, která zrušení navrhla, ale snaží se s jejími zástupci jednat. „Doufám, že do dvou týdnů najdeme řešení. Cílem je dostat do určitých úseků obousměrný provoz pro cyklisty. V Mlýnské, Radniční a Veselé mi třeba vůbec nevadí,“ konstatoval radní Kratochvíl.