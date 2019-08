Stavěl se od loňského podzimu. V současné době je stavba tunelu dokončena a v následujících měsících se dokončí silnice, která nad tunelem povede. Je to komunikace, se kterou se stezka pro cyklisty křížila, a to bylo nebezpečné. Cyklisté museli vždy před silnicí zastavit, rozhlédnout se, zda nejede auto, a teprve pak mohli pokračovat. Tunelové přemostění si vyžádalo 17 milionů korun. Zhruba 15 milionů bude stát dobudování silnice.

„Vypíšeme výběrové řízení na nového zhotovitele přeložky silnice v úseku U Kočího, kterou v tomto kritickém úseku narovnáme, protože v minulosti tu byla nepřehledná zatáčka. Tak vlastně tuto část cyklostezky dokončíme. Kdy přesně se začne se stavbou přeložky, v tuto chvíli netušíme,“ uvedl chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Bez zastavení

Po narovnání silnice přes tunel se město pustí do poslední fáze, nechá dokončit cyklostezku až k chebské čtvrti Háje. „Z Hájů až do Německa se tak cyklisté projedou na kole bez zastavení a navíc po asfaltovém povrchu. Zatím nevíme, na kolik přesně tato poslední stavba zhruba kilometrového úseku vyjde, odhadem to bude několik milionů. Zejména proto, že silnice povede v úseku, kde byla v minulosti železnice a je tam kvalitní podklad, takže jej nebudeme muset znovu vytvářet,“ upřesnila tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

Cyklisté jsou z tunelu nadšeni. „Jsem rád, že se tu povedlo něco pořádného pro cyklisty vybudovat. Tento úsek cyklostezky, kde tunel vznikl, byl velmi nebezpečný. Řidiči mnohdy nerespektovali cyklisty na cyklostezce a vůbec ani nepřibrzdili, trnuli jsme vždy hrůzou, aby se nikomu nic nestalo,“ uvedl Miroslav Šindelář z Chebu.

První úsek cyklostezky do Německa, který vede po bývalé železniční trati ze Slapan k česko – německé hranici, vznikl v roce 2006 v rámci přeshraniční krajinné výstavy. Tři roky po té, se postavil další úsek, na který město získalo i dotaci. Od té doby se čekalo na dostavbu posledního úseku.