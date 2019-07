Novou budoucnost „projektuje“ poddolovanému území o rozloze přibližně 60 kilometrů čtverečních Koncepce rozvoje pohornické krajiny na Karvinsku do roku 2030 - POHO2030, kterou minulý týden představil zástupcům měst a firem, které by na proměně území mohly spolupracovat, společnosti Moravskoslezské investice a development (MSID).

„Naším cílem je propojit dané území a vrátit mu původní funkci. V první fázi vybudovat síť cyklostezek, Energostezku a podpořit tak turistický ruch v oblasti. V návrhu je také hala pro lyžování, která by mohla vzniknout v areálu některého z končících dolů. V další fází pak přijde na řadu rekonverze dosloužilých šachetních areálů a jejich využití pro nové podnikatelské projekty,“ říká Tomáš Kolárik, ředitel MSID.

Hlavní uzlové oblasti jsou okolí šikmého kostela v Karviné-Dolech, Karvinské moře a park, Kozinec a centrum obce Doubrava a areál Dolu Žofie a centrum staré Orlové. Do revitalizace pohornické krajiny na Karvinsku spadá také využití areálu Dolu 9. květen a už několik let připravovaná průmyslová zóna Babrora.

Peníze z Unie

Na realizace všech těchto plánů ale bude potřeba spousta peněz. Ty chce Moravskoslezský kraj, který stojí za projektem POHO2030, získat z Evropské unie, od státu, ale i soukromého sektoru. Analýzy a nástin koncepce platí kraj ze svého rozpočtu.

„Chceme toho využít, a tak jsme se vrhli do přípravy rozsáhlého integrovaného projektu, který předložíme do výzvy komunitárního programu LIFE. Díky němu bychom mohli z evropských zdrojů získat až deset milionů eur na desetileté období. Budeme také rádi, když se do projektu zapojí i další regionální partneři, které se chystáme oslovit. Projekt LIFE je pro náš region velkou příležitostí, kterou si nechceme nechat proklouznout mezi prsty,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro evropské projekty Jan Krkoška. Podle něj by kraj mohl na různé projekty přispět dalšími šesti miliony eur.

Velký hráč: Asental

Stěžejním partnerem celého projektu revitalizace Karvinska bude společnost Asental Group, jíž patří tisíce hektarů pozemků po OKD. Její ředitelka Radmila Kuzicová vyjádřila potěšení, že konečně existuje koncepce, která revitalizaci průmyslové krajiny Karvinska řeší komplexně. „Věřím, že se takto podaří definovat některé projekty ve spolupráci s městy a krajem, že se podaří vybudovat společné podniky a realizovat konkrétní projekty,“ uvedla Kuzicová.