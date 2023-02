Hradec Králové byl vůbec prvním městem v zemi, kde cyklověž stála. První byla u hotelu Černigov naproti nádraží, druhá u obchodního centra Futurum na Brněnské třídě. Obě ale z města postupně zmizely. „Nechával jsem tady kolo, když jsem šel na vlak. Stálo to pár korun a měl jsem jistotu, že mi kolo neukradnou,“ vzpomínal na oblíbenou službu Radek Bystrý. Nyní si staré kolo před nádražím zamyká do stojanů. „Kdyby se sem cyklověže vrátily, bylo by to skvělé. Teď si tady troufnu nechat jen tuhle městskou herku, tu mi snad nikdo neukradne,“ dodal.

První cyklověž postavila pardubická firma Systematica v roce 2013 na pozemcích města a majitele hotelu Černigov u vlakového nádraží. Za šest let ji využilo 150 tisíc kolařů a v roce 2019 musela kvůli plánované demolici hotelu pryč. Druhá sloužila cyklistům u obchodního centra Futurum od roku 2015 do podzimu 2021. Město ji mohlo koupit za pět milionů. Zastupitelům se ale cena zdála přemrštěná a vadilo jim, že na věž z druhé ruky nešlo využít dotaci. Dnes stojí cyklověž kolem 15 milionů korun.

„Pro mě to bylo hrozně smutné, hlavně přístup minulého vedení. Hradec tomu projektu pomohl na svět tím, že povolil první realizaci,“ poznamenal jednatel firmy Systematica Rudolf Bernart.

Nové vedení už ale se stavbou cyklověží počítá. „Za mě do Hradce patří. Není náhoda, že jsme byli z prvních měst, která je měla. Bylo by dobré se k tomu vrátit a podpořit i další způsoby dopravy a bezpečné parkování. Musíme se soustředit na to, aby věže byly na nejlepších místech a získali jsme na ně třeba dotace,“ popsala řekla hradecká primátorka Pavlína Springerová.

Nejreálnější obrysy má stavba jedné nebo dvou věží u dostavovaného fotbalového stadionu v Malšovicích. „Uvažujeme, že by se tady klidně dvě cyklověže nabízely. Spousta lidí přestala jezdit na Flošnu, protože jim tady ukradli kolo. Bylo by to řešení nejen pro ně, ale i pro fotbalové fanoušky,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek.

Město by chtělo mít první věž u stadionu v příštím roce. „Realizace záleží na dotačním titulu. Pokud se nám to podaří připravit, doufám, že bychom se do toho postupně mohli pustit příští rok. Jsme ve fázi plánování a rozhodování, kde by měly být. Je to s vazbou na dotační tituly,“ vysvětlila hradecká primátorka. Očekávaný dotační titul by podpořil cyklověže třeba u odstavných parkovišť označených jako P+R, tedy zaparkuj a jeď.

Kromě jedné až dvou cyklověží u stadionu uvažuje město také o stavbě dalších u fakultní nemocnice nebo vlakového terminálu. „Beru to tak, že pokud lidem nabídneme bezpečné uložení kol, část z nich přesedne z aut na kolo. Spousta lidí jezdí v Hradci na kole a problém pro ně je někde nechat hlavně dražší kola,“ dodal Hloušek.

Nejméně dvě cyklověže plánuje Správa železnic vybudovat při modernizaci hradeckého nádraží. Práce mají začít v polovině příštího roku a skončit mají v roce 2027. „Cyklověže navrhujeme do prostoru za objektem České pošty u jižního průčelí výpravní budovy, kde bude i prostorová rezerva pro umístění případné třetí věže. Další by mohla být severně od výpravní budovy v ulici Sladkovského,“ popsal plány mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Technologii firma Systematica neustále vylepšuje. Nová generace pojme 120 kol a umožní třeba platbu kartou nebo telefonem, rychleji kola ukládá i vydává a může být po vybavení solárními panely energeticky soběstačná. Připravuje se i dobíjení baterií elektrokol. Firma už postavila 22 cyklověží. Většinou v Česku, tři stojí na Slovensku. Nejbližší jsou v Pardubicích a v Jaroměři. Uložení kola stojí obvykle 5 nebo 10 korun.