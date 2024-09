Na Čezety přijel do Strakonic zavzpomínat i Vladimír Remek | Video: Deník / Hana Svítilová

Legendární motocykly značky ČZ burácely o víkendu na hradním nádvoří ve Strakonicích. Spolek Čezeta tu pořádal vzpomínkovou akci u příležitosti 105. výročí od zahájení výroby ve zdejší továrně. V nedaleké Přádelně otevřel i unikátní muzeum plné historických vozidel. Oslavy si nenechali ujít majitelé snad všech typů motorek značky ČZ, nejen že své nablýskané stroje hrdě ukázali všem návštěvníkům akce, ale na motokrosové trati v Jiníně se mohli zapojit i do ukázek jízdy.

A nechyběli ani zajímaví hosté. Na dobu, kdy pro strakonickou ČZ coby obchodní zástupce pro Rusko pracoval, přijel zavzpomínat i jediný československý kosmonaut ve vesmíru Vladimír Remek. „Na těch přibližně sedm roků mezi lety 1995 a 2002 s odstupem doby hrozně rád vzpomínám,“ usmíval se. Začátky ale neměl lehké. „Rovnýma nohama jsem spadl do jiného světa. V armádě funguje člověk jiným způsobem. Já jsem to pochopil teprve v době, kdy jsem zastupoval Čezetu. Nesl jsem spoluzodpovědnost za ekonomické výsledky. Někdy bylo starostí nad hlavu, ale byly to nové výzvy. Měl jsem štěstí, že jsem mohl spolupracovat s lidmi, kteří se podobně jako já snažili, aby se povedlo něco vybudovat,“ pochvaloval si.

Čezety v době své největší slávy:

Setkání ve Strakonicích si po letech náležitě užíval. „Vidět historické motorky v takovém množství je úžasné. Je s podivem, jak se na ně i po takových letech, protože Čezeta už motorky od roku 1997 nedělá, dá pořád koukat. Mají svou technickou krásu a designovou eleganci, dokumentuje to um a schopnosti lidí, kteří motocykly téhle značky dali dohromady,“ netají se Vladimír Remek obdivem. „Bohužel jsme tady v Čechách nezachytili vývojový trend, kdy se už v osmdesátých letech začal z motorky coby dopravního prostředku do zaměstnání, stávat nástroj zábavy,“ poukazuje na jednu z příčin, proč ve Strakonicích výroba motocyklů skončila a dnes jsou legendární Čezety už jen záležitostí nadšenců a sběratelů.