Do roku 2029 má být dálnice D35 v Pardubickém kraji hotová a napojená na dálnici v Mohelnici. Těžká technika pracuje u Janova, Svitav i u Vysokého Mýta. Do konce roku bude rozestavěná celá dálnice od Ostrova, kde nyní končí, až do Opatovce u Svitav. Dál však nic.