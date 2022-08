Z výsledné dokumentace vzejde i varianta přechodu Novomlýnských nádrží. Ve hře jsou dvě možnosti. Dálnice na samostatném násypu vedle stávající hráze, jejíž součástí mají být dvoumetrové protihlukové stěny, nebo varianta s estakádou přes vodní nádrž, jež má být výškově sedm metrů nad stávající silnicí I/52. Právě proti druhé variantě estakády jsou například obce Pasohlávky a Pohořelice nebo zástupci Hotelu Termal Mušov. „Stavba estakády začíná na našem pozemku šest metrů od hlavní budovy hotelu. Pro nás je to nepředstavitelná věc," řekl Deníku Rovnost za Hotel Termal Mušov Lukáš Vašíček.

Upozornil, že estakáda má být sedm metrů nad hladinou přehrady, když se na ni tedy člověk nebude dívat z pravého úhlu, neuvidí skrz. „Končí jakýkoliv výhled na Pálavu nebo na mušovský kostel. Zničí to krajinu," prohlásil obchodní zástupce hotelu Vašíček. Podle něj už stavbou přehrady v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století z území vymizely unikátní lužní lesy.

Pod nádrží v tubusu

Podle ekologického spolku Děti Země je právě průchod dálnice přes Nové Mlýny největší problém stavby. „Estakáda sice způsobuje menší zásah do objemu vody v nádrži a do území ptačí oblasti, nicméně vytvoří značnou migrační překážku pro ptáky a letouny, naruší krajinný ráz a harmonické měřítko v území s panoramatem Pálavy a Mikulova s jeho okolím, zvýší světelný smog a může mít vliv i na stav ovzduší a na hlukovou situaci," vyjmenoval předseda spolku Miroslav Patrik.

Připomínky ke stavbě chybějící části D52 měli také představitelé Pohořelic. U úseku přes Nové Mlýny prosazovali posouzení další varianty, která spočívá ve vedení dálnice pod vodní nádrží v tubusu. „Chtěli jsme, aby se vyčerpaly všechny varianty a púak se vybere ta nejlepší. Jestli se ztratí ještě rok nebo dva dalším projednáním, vzhledem k tomu, jak dlouho už to trvá, už se moc nestane," míní pohořelický starosta Miroslav Novák.

Chtějí také stavbu doprovodné silnice podél D52. „Když se stane na dálnici nějaká nehoda a budou ji muset uzavřít, náhradní cesta povede určitě přes naši místní část Nová Ves. Chtěli jsme, aby se nastávalo, že v ten den tamtudy pojede dvaadvacet tisíc aut, což je nynější kapacita silnice 52," zmínil Novák.

Soudní tahanice

Původně měla už loni začít stavba obchvatu Mikulova, ale kvůli soudním tahanicím i tento úsek, který měl menší náskok, museli silničáři odložit. Rozhodli se tak ze sedmi staveb udělat tři. Má to zjednodušit i přípravu. „První částí je úsek mezi Pohořelicemi a Novými Mlýny, druhou přechod novomlýnských nádrží a třetí úsek od konce novomlýnských nádrží po státní hranici,“ přiblížil už dříve ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic věří, že stanovisko EIA úředníci vydají v příštím roce. Závěr zjišťovacího řízení uvádí, že stavba úseku přes Nové Mlýny má začít v roce 2026, ostatní části o rok dříve. Silničáři už jsou ale s odhady opatrní. „Termín zahájení stavby aktuálně nelze předpovídat," sdělila Trubelíková.

Řidiči čekají na dostavbu dálnice D52 marně už od roku 1996, kdy je v provozu úsek od Rajhradu do Pohořelic. „Je to úsměvně smutný příběh. Nevěřím, že silničáři třeba do deseti let dálnici dokončí,“ komentovala před časem třeba Miriam Nová, která jezdí každý den trasu mezi Brnem a rakouským Drasenhofenem.