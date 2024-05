Pracovala v barech i na farmách. Aby procestovala svět, musel se ten její nejprve zhroutit. O svých prožitcích vydává Dagmar Honyisová knihu. „Lidé jsou podle mě v podstatě všude stejní, ale záleží, jak je vnímáme my. Pokud myslíme pozitivně a jsme sami v sobě šťastní, vždycky si poradíme,“ je přesvědčená.

Cestovatelka Dagmar Honyisová ze Šumperska | Foto: Deník/Petr Krňávek

Rodačka ze Šumperku Dagmar Honyisová žila do roku 2010 v Králíkách. Z městečka v podhůří Orlických hor ji to ale od dětství táhlo do světa. „Pracovat jsem začala ve čtrnácti. Nikdy jsem nepobírala žádné podpory z úřadu práce, peníze jsem si vždycky vydělala. V patnácti letech jsem prodávala v Hradci melouny u silnice. Vždycky jsem si vybírala místa, kde jsem mohla být s lidmi a daleko od domova,“ říká energická žena.

V roce 2010 odjela na Sardinii, kde si našla práci jako konzumentka. „Je to práce v nočním baru, kde je vaším úkolem povídat si s hosty, aby se cítili dobře, utratili co nejvíc za drinky a zůstali v podniku co nejdéle,“ popisuje neobvyklé zaměstnání.

V baru se také seznámila se svým budoucím partnerem: o devět let starším mužem, který měl sedmiletého syna a žil na farmě svých rodičů. Dagmar se tak stala farmářkou. „Od rána do večera jsem byla v práci, vařila pro třicet lidí, uklízela velký barák nebo se starala o farmu. Měli jsme přes tisíc ovcí. V roce 2017 jsem dostala státní dotace na ornou půdu a nákup ovcí,“ líčí dnes šestatřicetiletá žena.

Idyla života na farmě se však postupně měnila a Dagmar nakonec skončila zcela vyčerpaná v nemocnici na kapačkách. V této situaci narazila na Školu emoční nezávislosti.

Sólo cestovatelka

„Po letech jsem zjistila, že můj partner a jeho rodina ze mě chtěli jen vytáhnout peníze a vyřadit mě ze hry. Celých těch devět let na farmě jsem strávila v podstatě otročením,“ popisuje Dagmar. Jedné noci v listopadu 2020 tak naložila auto a z farmy utekla. Následovaly dva roky soudních tahanic.

Rodačka z českomoravského pomezí svůj život radikálně změnila. Z farmářky se stala osamělou cestovatelkou. Projela 23 zemí, v poslední době nejdéle pobývala na Novém Zélandu.

O svých životních a cestovatelských zážitcích sepsala se slovenskou spisovatelkou Soňou Bulbeck knížku Zkus cestu s Dagmar, kterou představí poslední květnový čtvrtek v knihkupectví Dobrovský v Brně.

„Jsem sólo cestovatelka. Když člověk chce práci, tak si ji najde, když ji neumím, tak se ji naučím a pak se zase posunu dál,“ vypráví drobná žena, která se momentálně stěhuje ze současného bydliště ve Velkých Losinách do Prahy. Zde chce pokračovat v přednáškách, kromě domovů důchodců i ve školách.

„Přednášky v domovech důchodců nebyl můj záměr, ale ti lidé byli nadšení už jen z toho, když jsem jim podala ruku,“ tvrdí Dagmar Honyisová.

Znovu na cesty

Přednášky nechce vést způsobem, jak to dělají jiní cestovatelé. „Chci předávat své prožitky a pozitivní energii. Chtěla bych přispět k tomu, aby se lidé nebáli změnit svůj život. Jestli potřebují někam jet, můžu jim předat informace. Pokud jsou nešťastní, můžu je povzbudit, aby v té situaci nezůstávali,“ říká žena, která nedokáže dlouho zůstat na jednom místě. Nedávnou si koupila obytnou dodávku, kterou si nechává upravit a s ní se chce znovu vydat na cesty.

„Ptali se mě, jestli nemívám strach. Lidé mají strach, proto při cestování hledají někoho k sobě. Ale strach si tvoříme my. Když víme, co dělat, neztratíme se. Domluvím se rukama nohama, krizové situace na cestách zažívám každý den. Pochopila jsem, že k životu potřebuji málo,“ uzavírá cestovatelka.