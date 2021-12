Žebříček měst s nejuucpanejším provozem, který sestavila společnost INRIX na základě silničních dat na celém světě, by se však v brzké době mohl změnit. Pomoci tomu má důležitá část dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů. Tento necelých 13 kilometrů dlouhý úsek se řidičům otevřel ve středu dopoledne a měl by ulevit dopravě v obou východočeských metropolích.

„Tento úsek je důležitý nejen pro Pardubice, ale zejména pro západní část kraje. Bohužel ale bude ta zátěž vyšší v oblasti Holic a všech navazujících tras. Stávající silnice I/35 je přetížená už nyní a dá se očekávat, že pokud se začnou otevírat postupně jednotlivé úseky dálnice a zkracovat čas dojezdnosti, tak se sem bude přesouvat i větší dopravní zátěž,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Jenže: Státní ŘSD se všemi vládními pohlaváry se sice chlubí otevřením dalšího úseku dálnice, která odvede tranzitní dopravu z Hradce a Pardubic, ale udělali chybu. Nevyměnili dopravní značení na stávající státovce I/35 u Holic, kterým by tranzit na dálnici naváděli. Neznalí řidiči tak budou nejspíš dál jezdit rovně na Býšť a přes ucpané centrum Hradce.

Po otevření dálnice D35 zůstaly u Holic staré značky, řidiči dál jezdí na Hradec

Na nový úsek dálnice se přijel podívat i primátor nedalekého Hradce Králové Alexandr Hrabálek. Ten doufá, že nová autostráda prospěje dopravě právě ve městě na soutoku Labe a Orlice. „Doufám, že D35 svede mimo Hradec dopravu, která doposud mířila na Moravu přes naše město a hlavně kolem nemocnice velmi zatěžovala silniční okruh,“ nechal se slyšet Hrabálek.

Úsek dálnice D35 z Opatovic do Časů je otevřený, 15. 12. 2021Zdroj: Michal Fanta

Práce na spojnici Čech s Moravou však nekončí. „Úseky dálnice mezi Hradcem Králové a Mohelnicí tvoří její páteřní část, neboť po dokončení zde bude D35 společně s dálnicí D11 tvořit severní alternativu přetížené D1. Úsek Opatovice – Časy nyní velmi ulehčí dopravnímu zatížení hlavně v Hradci a Pardubicích,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

VIDEO: Na stavbě D35 z Opatovic do Časů stříhají metr. Už jen 11 dní do otevření

Na budované autostrádě do finálního dopracování chybí ještě 78 kilometrů. „V budoucnu máme ještě dokončit sedm úseků. Na pět z nich je již vypracováno stavební povolení. A pokud pominu úsek Časy – Ostrov, který bude v provozu během příštího roku, tak nejblíže k realizaci je úsek Janov – Opatov. Našim cílem je zprovoznit D35 z Hradce po Olomouc do roku 2028,“ dodal Mátl.

Projekt dálnice D35Zdroj: ŘSD

Celá „pětatřicítka“ by pak dle něj mohla být hotova do roku 2030. Velkou výzvou budou kromě samotné dálnice i přivaděče v Pardubickém kraji. „Obdrželi jsme finanční příspěvek na budování přivaděčů ve výši 2,7 miliardy korun a už teď víme, že tato částka nebude stačit a přivaděče budou o miliardu dražší,“ sdělil Netolický a dodal, že pokud by tuto částku, jež se týká důležité infrastruktury pro celou republiku, měl kraj platit ze svého, muselo by hejtmanství pozastavit některé z dalších investičních záměrů.

„Takže se nabízí jednání se Státním fondem dopravní infrastruktury, aby se ta čísla z roku 2017 navýšila. My jsme připraveni a budeme pokračovat v přípravách. Nicméně vše je otázkou financí,“ podotkl hejtman.

S hradeckou Miletou se nadále počítá

Finančně však není ohrožena přestavba křižovatky Mileta v Hradci Králové. Podle některých odpůrců je rekonstrukce tohoto křížení s ohledem na dálnici D35 pro krajské město již nepotřebná. Opačného názoru je však ŘSD.

„D35 sice z krajského města odvede část tranzitní dopravy, ale tranzit tu stále bude a chceme, aby tato křižovatka byla bezpečná a pobrala všechnu kapacitu. Peníze na ni jsou stále alokovány a pokud půjde vše podle plánu, tak s její přestavbou začneme na konci příštího roku. Nejpozději pak na začátku roku 2023,“ nechal se slyšet Mátl.

Dálnice pokračuje do Jaroměře

Auta brzy vyjedou i na nový úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře. Otevře se už za pár dnů, v sobotu 17. prosince. Stavba je rozdělena na dva úseky z Hradce Králové do Smiřic a ze Smiřic do Jaroměře. Stavba trasy do Jaroměře začala v dubnu 2019, z Hradce do Smiřic se buduje od února 2019.

A dobré zprávy přišly i z Jičínska. Úsek dálnice D35, který má vést ze Sadové do Hořic získal stavební povolení. Proti němu se sice dvě obce, Sadová a Sovětice odvolaly, nicméně se jim podařilo s Ředitelstvím silnic a dálnic dohodnout oboustranně výhodný kompromis. Stavbě úseku tak nestojí nic v cestě.

Obce stáhly odvolání proti stavbě D35. Může se začít, řekly po kompromisu s ŘSD

V roce 2022 by tak mělo být zahájeno výběrové řízení na zhotovitele a o rok později by se mohlo kopnout do země. Pokud půjde vše podle plánu,první auta by se mohla po nové dálnici za více než 3 miliardy korun projet v roce 2026.