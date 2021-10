Krátce po 11. hodině se řada kamionů a osobních automobilů prodloužila až za výjezd číslo 22 na Králův Dvůr a měla tak více než šest kilometrů. Další přijíždějící automobily od Berouna se v zácpě rychle štosovaly.

S úmyslem se zácpě vyhnout mnoho řidičů sjelo z dálnice právě na výjezdu číslo 22 u Králova Dvora a pokračovali v cestě po silnici číslo 605. Doprava v Králově Dvoře a Zdicích narostla prakticky okamžitě. Což potvrdila i městská policie. „Všechno projíždí po hlavní silnici skrz Králův Dvůr a Zdice. Situaci pečlivě monitorujeme, abychom se vyhnuli možné kolizi, což by situaci ještě více zkomplikovalo. Jsme v souvislosti s touto situací i v kontaktu se státní policií,“ uvedl František Šimpach, velitel Městské police Zdice a Králův Dvůr, s tím, že by situace byla mnohem horší, kdyby vozidla nad 12 tun neměly zákaz sjezdu z dálnice, který začal platit teprve před několika měsíci.

Ředitelství silnic a dálnic potvrdilo, že dnešní opravy porušeného povrchu potrvají pouze do odpoledních hodin, poté by měl být úsek opět plně průjezdný. „Na místě probíhá velkoplošná výsprava, která se provádí v rámci běžné údržby. Dnes by tam měli končit v 15 hodin a od této doby by se to tam mělo zase postupně rozjíždět,“ uvedl Martin Buček, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Podobné údržbářské práce jsou většinou jednodenní, prováděny na úseku několika desítek metrů a na tomto úseku dálnice D5 by se až do konce pracovního týdne neměly žádné další začínat. „Technologicky se povrch musí vyfrézovat, nanést spojovací postřik, poté se nanáší vrchní konstrukční vrstva vozovky. To jsou akce, které ten úsek většinou omezí pouze na jeden den. V některých případech se pokračuje na nějaké části dále, ale v tomto případě by na úseku na 26. kilometru probíhat až do pátku 22. října. Nicméně je možné, že se v opravách bude pokračovat přes víkend,“ dodal Buček.