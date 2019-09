Rekonstrukce úseků D1 na Vysočině skončí do půlky listopadu, přislíbil Kremlík

V pátek 15. listopadu by letos měly skončit všechny práce na rekonstrukci vysočinských úseků dálnice D1. V úterý to v Jihlavě slíbil ministr dopravy Vladimír Kremlík (ANO). Neměla by se tak opakovat situace z loňského roku, kdy stavbaři dálnici v zimě neopustili, a ona pak byla po sněžení v prosinci několik dnů prakticky neprůjezdná.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot