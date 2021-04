Konec absurdního přechodu při výjezdu z Prahy. Nahradí ho tunel

Řidiči neoblíbený přechod na Strakonické ulici při výjezdu z Prahy, který téměř nikdo nevyužívá, by se měl stát minulostí. Jeho zrušení dotáhne do konce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), na které by tento úsek komunikace měl být ještě letos převeden. Dnes je majitelem Praha, jež už loni zahájila přípravu výstavby tunelu pod silnicí.

Podchod pod Strakonickou na Zbraslavi. | Foto: Josef Habersberger

Přechod na faktickém začátku dálnice D4 (podle značky začíná o kus dál) zpomaluje dopravu, neboť nutí řidiče snížit rychlost na 50 km/h. Nový podchod propojí ulice Lesáků a Za Dálnicí. „Probíhá převedení této komunikace do správy ŘSD. Smlouva je před podpisem, už je schválená v radě i v zastupitelstvu," uvedl šéf ŘSD Radek Mátl. Podle něj se už řeší poslední věci, které jsou podmínkou převodu. Vypořádány mají být v řádu měsíců. „Potom převezmeme přípravu, a jakmile získáme povolení, tak v co nejbližší době tento přechod odstraníme. A zprovozníme podchod," dodal Mátl. Podle ŘSD totiž nemá přechod v těchto místech co dělat. Na jeho zrušení by mělo dojít už v příštím roce.