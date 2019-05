„Je to opravdu hraniční suma, přesto věřím, že bude oběma zastupitelstvy schválená. Kraj i město akci podporují, a to napříč politickým spektrem. Moto Grand Prix svým významem přesahuje hranice jižní Moravy, jde o akci na úrovni, která nám přináší mezinárodní prestiž,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Na nákladech velké akce se má do budoucna podílet také společnost Automotodrom Brno, která Masarykův okruh provozuje. „Několikrát jsme jednali i s vedením Automotodromu. Výsledkem je jeho nabídka podílet se do budoucna na provozních nákladech až do výše pěti milionů korun ročně,“ sdělil hejtman Bohumil Šimek.

Pořadatelský Spolek pro GP ČR, za kterým stojí Jihomoravský kraj a město Brno, žádal o pětašedesát milionů korun, ale vláda schválila dotaci jen devětatřicet milionů. Zastupitelé Brna v dubnu schválili na závod dotaci patnáct milionů, Jihomoravský kraj schválil pětadvacet milionů.