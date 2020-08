Další pomoc podnikatelům. Epidemie Covid-19 a s ní související vládní opatření, se výrazně dotkly zejména živnostníků a podnikatelů. Právě pro ně vymyslelo vedení města další formu finanční pomoci. Radní navrhují prominutí nájemného za období tří měsíců v maximální výši patnáct tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Rozehnal

"V počátku koronavirové krize nám město pomohlo, když nám odpustilo část nájmu. O tom, že bychom mohli dostat slevu i za květen a červen zatím nic nevím. Pokud by to byla pravda, moc by nám to pomohlo, protože provozovat živnost nebylo možné," komentuje Lucie Koutná, provozovatelka pánského kadeřnictví a doplňuje: "Je dobře, že se město zajímá a stará o místní podnikatele."