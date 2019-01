Svinčany - Série požárů na Přeloučsku pokračuje. Naposledy žhář zapálil hasičárnu.

Další požár ze série žhářských útoků nejspíše zažily Svinčany. V obci na Přeloučsku už nějakou dobu řádí žhář. Před svátky zapaloval popelnice, naposledy už podpálil hasičskou zbrojnici.



V pátek o půl desáté v noci do obce muselo vyjet pět jednotek hasičů k dalšímu z požárů. Hořela tam dřevěnná zahradní kůlna.



"Při příjezdu hasičů byla již kolna plně zasažena požárem. Jednalo se o objekt o rozměrech zhruba 3 x 12 metrů. Hasiči museli zřídit dálkovou dopravu vody k místu zásahu a požár zcela zlikvidovali ve 22.20 hodin. Do ranních hodin místo požáru střežili dobrovolní hasiči ze Svinčan," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.



Na místo se dostavil i vyšetřovatel hasičů, který zjišťoval příčinu vzniku požáru. Do Svinčan se ale vyšetřovatel hasičů vrátil i v sobotu 5. ledna v ranních hodinách spolu s policejním psem speciálně vycvičeným na vyhledávání hořlavých kapalin. Pes na místě označil jedno místo, kde mohla být pravděpodobně použita hořlavá kapalina. Škoda byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun.



Hasiči již zasahovali ve Svinčanech koncem loňského roku, přesně 27. prosince ve večerních hodinách a 28. prosince v ranních hodinách u požárů plastových kontejnerů a 28. prosince ve večerních hodinách, kdy hořela klubovna dobrovolných hasičů. Tady se škoda vyšplhala na 380 tisíc korun.



„Vzhledem k událostem, které se odehrály za poslední dobu v obci Svinčany, tato kolna vzplála jen 50 m od místa, kde hořely plastové kontejnery,“ upřesňuje informace Miloslav Vašák, vyšetřovatel hasičů HZS Pardubického kraje.