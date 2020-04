Jedinečnost pelhřimovského okresu, který jako jediný v republice neměl doposud ani jednoho nakaženého, je minulostí. Podle krajské hygienické stanice jde na Pelhřimovsku zatím o jeden případ, co se týče nákazy novým typem koronaviru. Za posledních čtyřiadvacet hodin navíc na Vysočině přibylo dalších sedm lidí s onemocněním Covid-19.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Je to čtvrtá nejnižší hodnota ze čtrnácti krajů a nebýt nákazy v břevnickém domově důchodců, byla by Vysočina suverénně na špici, jako jediná by stále měla pod sto nakažených.