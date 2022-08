„Včera ještě ryby lapaly po dechu, dnes už jsme je našli mrtvé. Elektrárna čtrnáct dní nefungovala, teď ji Povodí Dyje spustilo a zase je problém. V letních měsících, a obzvlášť v nynějších podmínkách, by měla být odstavená po celé léto. Problém je i množství sinic,“ sdělil Deníku Rovnost Bešter.

Ekologická katastrofa na Břeclavsku: V Bulharech dál hynou ryby

K vyčištění koryta Dyje nedávno vzývali Břeclavané žijící v blízkosti řeky. Konkrétně sinice podle Povodí Moravy představují součást životního prostředí. Jejich rozvoji v řekách napomáhá teplé a slunné období doprovázené nízkými průtoky vody.

„V tomto ohledu jde o boj s větrnými mlýny, kdy rychlé řešení umožňující jejich odstranění z vodních nádrží či dokonce toků neexistuje. Jsme proto závislí na hydrologické situaci, která je v letošním roce opravdu nedobrá,“ uvedl minulý týden mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Dlouhodobý problém

Jedním z řešení problému je podle vodohospodářů výrazné zpřísnění limitů pro živiny vypouštěné do vodních toků. „Zejména jde o fosfor. Upozorňují na to také vědci z Mendelovy univerzity. Vše ostatní, jako jsou sinice, úhyny ryb a zápach, pramení z tohoto problému, na který upozorňujeme již dvacet let. Pokud se tento problém nezačne řešit, situace se nezlepší a podobné události se budou opakovat,“ poukázal nedávno Chmelař s tím, že aktuálně vodohospodáři společně s Moravským rybářským svazem připravují osazení řeky přístrojem, který má monitorovat množství kyslíku v Dyji.