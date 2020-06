Meandry řeky Svratky u Křižánek patří k nejkrásnějším lokalitám ve Žďárských vrších. O tamní podmáčené louky se už roky stará ekologicky laděná organizace Sdružení Krajina. Udržuje je ručním kosením i spásáním trávy ovčím stádem. Její členové by k ovečkám rádi přidali i stádo divokých koní exmoorských pony.

Exmoorský poník. | Foto: archiv Správy národního parku Podyjí

Otázkou ale je, zda živé sekačky na Rychtářkách nenaruší hnízdění vzácných hýlů rudých. „Údržbu luk pastvou poníků vnímáme jako velmi perspektivní. Se Sdružením Krajina o tom jednáme. Ale nejsem si úplně jistý, zda to právě v této lokalitě půjde. Hýli rudí jsou vázaní na vysokou vegetaci jak potravně, tak i pokud jde o hnízdění. A pokud by tam začala pastva, hýli by odtamtud zmizeli,“ vysvětlil šéf Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Václav Hlaváč.