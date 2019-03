Na vině je zhruba tříkilometrové zúžení do jednoho pruhu v obou směrech.

Od neděle 31. března bude ale mnohem hůře. Na pět měsíců se totiž uzavře celý pravý pás dálnice ve směru na Olomouc.

Příčinou současných dopravních komplikací jsou přípravné práce ke stavbě sjezdu a výjezdu do Olšan u Prostějova.

"V dotčeném místě je již od loňského roku realizována stavba D46 Mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Olšany. Jedná se o stavební úpravy MÚK pro zvýšení bezpečnosti pohybu vozidel," vysvětluje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

"V současnosti jsou z důvodů přípravných prací uzavřeny oba levé jízdní pruhy D46 mezi 32 a 34 kilometrem. Od neděle 31. března bude uzavřen pravý pás dálnice mezi 32 a 33,6 kilometrem, včetně nájezdové a výjezdové větve MÚK Olšany u Prostějova (EXIT 33) vpravo," dodal Studecký.

Tato uzavírka by měla trvat až do 1. září 2019.

Autobusy pojedou oklikou

Uzavřený nájezd a sjezd omezí i linkovou autobusovou dopravu. Meziměstké linky pojedou oklikou.

"Na období od 31. března 2019 do 1. září 2019 byly vydány výlukové jízdní řády. Jednosměrná objízdná trasa bude vedena z Držovic ul. Olomoucká po místní komunikaci směr křižovatka se silnicí III/4353, dále po silnici III/4353 do Duban s odbočením na silnici III/5707 do Hablova a Olšan u Prostějova," informovala Lenka Zajíčková, vedoucí odboru řízení dopravy a dopravních systémů Olomouckého kraje (KIDSOK).

Spoje pokračující dále na Olomouc budou vedeny z Olšan u Prostějova po silnici III/5707 s odbočením na silnici III/5704 do Bystročic, Nedvězí a po silnici II/570 s napojením zpět na D46 směr Olomouc. Zastávka Prostějov, Arkáda bude nahrazena zastávkou Držovice, Zelenina směr Olšany u Prostějova.

"Ke zpoždění vozidel nad rámec výlukových jízdních řádů pro linky 780400 a 891400 může ojediněle docházet v době mimořádných událostí nebo nestandardních intenzit provozu," uvedla dále Lenka Zajíčková.

Projekt MÚK Olšany už za sebou má první polovinu, která obsahovala kompletní výstavbu nového výjezdu a nájezdu ve směru na Brno. Kompletní rekonstrukce se dočkal i most spojující Olšany s Bystročicemi a Hablovem.

Stavba byla zahájena 9. května loňského roku. Dokončena by měla být koncem roku letošního. Celkové náklady činí 104 877 000 bez DPH.