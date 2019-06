Jen o kousek dál směrem k Andělu chystá Polyfunkční areál Smíchov společnost Urban Development, která bývá spojována s bývalým šéfem ČEZ Martinem Romanem. Na pozemcích kolem Smíchovského nádraží zase připravuje developer Sekyra Group komerční a rezidenční čtvrť Smíchov City.

Zlatý lihovar nyní předložil stejnojmenný projekt k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Plánuje postavit tři domovní bloky s celkem 499 byty, dvěma desítkami obchodů, mateřskou školou v severní části a 642 parkovacími místy v podzemních garážích.

Varna i komín zůstanou

Zachovány mají zůstat památkově chráněný objekt varny a komín s podnoží od kotelny původního lihovaru. V něm by měla vzniknout kavárna. K čemu bude sloužit rekonstruovaná varna, zatím developer blíž nespecifikoval kromě toho, že zde budou tři byty.

Šest novostaveb má dosahovat do výšky pěti až osmi podlaží. V jižním cípu území pak developer počítá s dominantou o 12 podlažích, která by podle něho měla tvořit vstupní bránu do oblasti Smíchova.

V těsné návaznosti je plánována výstavba Dvoreckého mostu, která by dosahovala výšky druhého až třetího podlaží budovy. Naopak u severní hrany území vznikne nová ulice, propojující frekventované komunikace Nádražní a Strakonická.

Chybí potřebná povolení

Stavební práce by chtěl developer zahájit ve střední části areálu už začátkem příštího roku, zatím ovšem ještě nemá potřebná povolení. „Jižní a severní bloky budou definovat vnitřní dvory, které budou sloužit především pro rezidenty jako společné prostory. Ve středním bloku bude místo dvora centrální náměstí. V severní části území bude umístěna zahrada mateřské školky, multifunkční hřiště a dětské hřiště, přístupná veřejnosti,“ uvádí dokumentace zpracovaná podle návrhu architektonické kanceláře GeddesKaňka.