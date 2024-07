Dámské pisoáry na jubilejním 10. ročníku festivalu Beats for Love budí pozornost, 3. července 2024. | Video: Deník/Kateřna Součková

Nezbytnou součástí každého hudebního festivalu jsou i mobilní toalety. Mezi těmi klasickými se však na letošním ročníku ostravského Beats for Love jedny vyjímají. Křiklavě růžové dámské toalety si tak chodí obhlédnout nejeden návštěvník. Výjimečné však nejsou pouze nezvyklou barvou: dámám poskytují rychlejší „odbavení“, navíc si za menší zástěnou mohou pouze podřepnout.

Mezi prvními návštěvnicemi, které dámské pisoáry vyzkoušely, byly i Sabina a Katka. „Přijde mi to velice rychlé a efektivní. Pro mě jako člověka, který chodí vykonat potřebu i do křoví, je tohle výborné řešení,“ konstatovala dříve jmenovaná.

Její kamarádka si novinku také pochvalovala. „Souhlasím s tím, že to je super. Zábrana na bocích by mohla být vyšší, protože jak si člověk sundává kalhoty, tak může jít něco vidět. Především u vyšších žen to může být trošku problém,“ upozornila však Katka.

Toalety nejsou uzavřené. „Pro nás exhibicionisty žádný problém. Oproti křoví to je v pohodě,“ dodala se smíchem Sabina.

Společnost Juta Agency, která mobilní toalety provozuje, si je nižších zábran vědoma. „Jednou ročně se koná evropský veletrh mobilních toalet, kde jsme zahraničnímu výrobci těchto dámských pisoárů tyto připomínky řekli. Takže podněty ke zvýšení zábran dostal,“ uvedl jednatel Tomáš Skotnica.

Novinka budí pozornost

Nezvyklé toalety se staly jednou z novinek loňské festivalové sezony. „V rámci Česka je tento styl dámských mobilních toalet novinkou. Pro západní trh to je ale už běžná věc, jelikož mají legislativu upravující počet toalet a pisoárů. Teď k nim přibyly tedy i tyto dámské pisoáry,“ doplnil Skotnica.

„Reakce jsou všude stejné. Každý na to kouká, fotí se, kroutí hlavou, směje se, ale jak se setmí a začnou být na toaletách řady, tak to přijde vhod.“

Kromě žen se ale během festivalu vydali na dámské toalety vykonat potřebu i muži - pravděpodobně ze zvědavosti. Mezi návštěvníky se však ve večerních hodinách našli i tací, kteří vykonali svou potřebu u nedalekých popelnic, nebo u plotu přímo vedle procházejících lidí.