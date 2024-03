Podotkl, že vinařům jde o to, aby si lidé uvědomili, jak moc je jejich obor křehký. „A není to jen o spotřební dani, jejíž možné zavedení nás teď tíží nejvíce. Je to dlouhodobější problém. Vinaři v Moravské Nové Vsi nebo v Hruškách bojovali s tornádem, všichni řešíme každoročně kroupy, špačky, zloděje, počasí i klimatickou změnu. Těch prvků ovlivňujících naši práci a víno je moc a není dobře, aby nás lidé házeli do jeho pytle s jinými producenty alkoholu,“ domnívá se Tichý, jehož Ryzlink vlašský ročníku 2022 se stal absolutním šampionem letošního Salonu vín.

Čeští a moravští vinaři se zapojili do iniciativy Pozor! KřehkéZdroj: se svolením Lubomíra Tichého

Vinaři zdůrazňují, že usilují především o rovné podmínky se zbytkem Evropy. „Zástupci některých politických stran říkají, že alkohol by měl být daněný rovnoměrně a ptají se, proč bychom měli mít my výjimku. V okolních vinařských státech se žádná spotřební daň neplatí, tak proč si my máme sami pod sebou podřezávat větev? Vinařství a vinohradnictví je další obor, který můžou politici v republice potopit. Zemědělství hodili přes palubu už při vstupu do Evropské unie,“ kroutil hlavou rakvický vinař Radovan Foukal.

„Firmám vyhodili politici víno jako nákladovou položku, kterou si mohly uplatňovat. Řada vinařství na tom přitom byla závislých a měla na tom navázané obchodní vztahy. O osmdesát procent nám stoupla platba daně z nemovitosti. K tomu zvedli i nárůst sociálního a zdravotního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. Jde o šílené peníze, které z nás jen během letoška vysají. A k tomu spotřební daň, která by navýšila cenu sedmičky vína o 23,40 korun? Vždyť nás lidi pošlou do háje! V době, kdy si můžou koupit lahev vína z ciziny v supermarketu za šedesát korun,“ pokračoval Foukal.

Boj za nulovou daň? Pistoli u hlavy jsme politikům nedrželi, říká šéf vinařů

Aktivitu vinařů podporuje i prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad. A vysvětil, proč. „Pozor! Křehké. naprosto vystihuje problematiku našeho oboru. Je silný, tradiční, úžasný, multiplikační, ale hrozně zranitelný. Přijde jeden zásah počasí, jeden mráz, špačci a všechno je vzhůru nohama. Čelíme výzvám jako klimatologická proměna. Jižní země musí klučit, nás se to týká taky, potýkáme se s některými houbovými chorobami, které tady dříve vůbec nebyly,“ vyjmenoval Chlad.

Problémem není jen spotřební daň

Připomněl i změny spotřebitelského chování nebo přemíru byrokracie v rámci Evropy, která podle něj vinaře svazuje. „Vinaři chtějí kampaní sdělit, že nejde jen o problematiku spotřební daně, ale že jsme komplexní obor, v němž se věci musejí řešit komplexně, jinak nás pohřbí nějakým uměle vyvolaným procesem jako je spotřební daň,“ uvedl Chlad.

I on už narazil na tvrzení, že vinaři neplatí daně. „Je to nesmysl, vinaři platí všechny daně po celou dobu. Debata se vede pouze o té spotřební, kterou by ovšem neplatil vinař, nýbrž spotřebitel, jenž by si lahev s vínem koupil. Vinaře by její zavedení pouze učinilo nekonkurenceschopným v evropském prostředí,“ řekl prezident Svazu vinařů.

Spotřební daň z tichého vína? Hrozí konec koštů na vesnicích, varují vinaři

Vinaři se shodují, že rozpoutáním debaty ve společnosti se postupně mění i nálady a názory mezi lidmi. Věří, že se téma rozvíří se zahájením sezony vinařské turistiky, potkáváním se na koštech, degustacích a ve sklepích. „Dokud sem lidé nepřijedou a neuvidí to, nevysvětlíme jim to,“ myslí si Foukal.

Podle vinaře Tichého jde ale o dlouhodobý proces, který je teprve v plenkách. „Oproti první vlně diskuze o zavedení spotřební daně, která se potkala spíše s nevolí, jsme konečně o krok dál. Možná i díky argumentům, které vycházejí z podstatných podkladů. Vnímání lidí se zlepšuje. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby si všichni vyzkoušeli po dobu jednoho roku, co naše práce obnáší, do jednoho by s námi souhlasili,“ uzavřel vinař.