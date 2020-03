ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Obci věnovala třicet tisíc korun. „Je to něco neuvěřitelného. Vyrazilo mi to dech a zároveň velmi dojalo. Paní tu žije, děti chodí do školy. Loni měla velký problém s vytopeným bytem a teď udělá takové solidární gesto. Navíc jako cizinka. Klobouk dolů,“ řekl Deníku Rovnost starosta Svitávky Jaroslav Zoubek.

To, že podnikatelka je cizinka, zdůraznil záměrně. „Řeknu to natvrdo. Na sociálních sítích i na veřejnosti nám v minulosti radilo a radí spousta místních rádoby odborníků. Ale jak jde do tuhého, spousta z nich se ztratila a je potichu. Nechci vyvolávat emoce, ale je to k zamyšlení. Každý by si měl uvědomit, že důležitější jsou činy, než nikam nevedoucí diskuze na internetu, napadání a pomluvy. Na druhou stranu na naši výzvu o pomoc v situaci s koronavirem reagovala spousta místních a snaží se pomáhat. Velmi jim děkujeme,“ dodal Zoubek.

Darované peníze podle něj využijí na nákup a výrobu roušek, které nyní šijí dobrovolníci na tamním úřadu. A také na zajištění dostatečného množství dezinfekce. „Leni, úžasná jsi, máme tě moc rádi,“ okomentovala nevšední gesto podnikatelky jedna z místních Petra Musilová.