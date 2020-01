„Vyzýváme maminky, které kojí a mají dostatečné přebytky svého mléka (cca 300 ml denně), aby se přihlásily jako dárkyně mateřského mléka. Odměnou vám bude nejen dobrý pocit za pomoc nedonošeným dětem, ale také 250 Kč za 1 litr této vzácné tekutiny,“ objevilo se zkraje právě končícího týdne na oficiálních stránkách ÚPMD.

Porodnice k výzvě připojila srovnávající fotografii lahviček s mateřským mlékem v roce 2019 a nyní doplněnou o takzvaný hashtag #darujmlikoproprcky.

„V současné době máme na celkem šesti novorozeneckých oddělení dohromady 90 miminek. Nedonošených je přibližně polovina z nich, právě pro ty je teď mléko nejvíc potřeba,“ citoval server Blesk.cz doktorku Marcelu Křížovou, vedoucí oddělení fyziologických novorozenců v ÚPMD. Kromě předčasně narozených dětí pomůže darování mléka také nemocným novorozencům na jednotce intenzivní a resuscitační péče.

„Mateřské mléko má výhodnější složení než to umělé, má totiž protilátky a další důležité komponenty, které umělému mléku chybí a které jsou pro čerstvě narozené děti stěžejní,“ vysvětluje Křížová, proč porodnice v Podolí hledá kojící matky.

Darovat mateřské mléko lze do 6 měsíců věku dítěte

Mléčná banka – jedna z pěti v Česku – tu funguje už od roku 1991. Podle webu zpracuje 250 litrů mateřského mléka měsíčně, ročně přijme okolo třiceti dárkyň. Pracovníci porodnického ústavu upozorňují, že mléko je pravidelně kontrolováno a vyšetřováno na přítomnost bakterií.

„Dárkyněmi mohou být jen ženy v dobrém zdravotním stavu, které neužívají (až na výjimky, které je třeba konzultovat s lékařem Mléčné banky) žádné léky, nekouří, neužívají drogy ani alkohol,“ píše se na webových stránkách. Facebooková výzva ještě dodává: „Darovat mateřské mléko je možné do 6 měsíců věku dítěte.“

„Když je miminko už starší, složení mateřského mléka neodpovídá potřebám novorozenců,“ řekla Blesku lékařka Křížová. Pochopitelnou součástí darování je také vstupní vyšetření ženy, která nabízí tuto velmi důležitou tekutinu.

Výzva se během pár dní rozšířila k mnoha lidem. Hlásí se matky z Prahy, ale darovaly by rády i ženy z jiných regionů. Některé diskutující vzpomínají, že dříve fungoval v této souvilosti také svoz mateřského mléka, aby jej dárkyně nemusely dovážet. „Tuto možnost momentálně připravujeme,“ napsal ÚPMD ve facebookové diskuzi. Aktuálnímu problému by tak mohly už brzy pomoci sanitky a jiné vozy, které by přijely ke kojícím matkám domů.