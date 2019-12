Darwinův kráter vyrůstá na místě bývalého výběhu psounů, v blízkosti nedávno otevřeného Rákosova pavilonu. Bude tam šest venkovních výběhů a dvě voliéry. Součástí bude vnitřní chovné zázemí, kam budou moci návštěvníci nahlížet. Lidé uvidí ježury či vombaty. Budou tam také klokani, kteří by měli mít největší výběh s návštěvnickou stezkou.

Tasmánští čerti, které zoo veřejnosti představí poprvé právě 28. března, jsou od minulého týdne v Praze. "Získali jsme je přímo z Tasmánie jako teprve druhá zoo v Evropě. Je to výraz toho, že pražská zoo je vysoce ceněná," řekl Bobek. První, kam Tasmánie ďábly poslala, byla Kodaň jako dar královské rodině, doplnil. Do hlavního města dorazili jeden samec a tři samice. Teď musejí být v karanténě.

Budovy nové expozice mají vytvořit jeden celek, který má připomínat kráter. Byl inspirován dopadem meteoritu na Tasmánii. Stavební práce provádí firma VW WACHAL, která zvítězila v tendru. Předpokládaná cena zakázky je 69 milionů korun.

Pražská zoologická zahrada mimo jiné nedávno zahájila stavbu nového pavilonu goril. Práce na něm by měly být dokončeny do konce roku 2021. V horní části zahrady na tzv. pláních mají vzniknout nové výběhy pro koně Převalského a velbloudy i prostory pro chov nosorožců. Zoo dále plánuje v severní části expozici Antarktidy pro lední medvědy. Má na ni připravený architektonický návrh. Stavba by měla stát 150 milionů korun.