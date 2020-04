Třicetiletý David žije se svou ženou Nikolou a půlročním synem Patrikem ve Vojkovicích. Tady spolu s otcem a bratrem postavil rodinný domek. Sice pochází z nedalekého Hostína u Vojkovic, kde žil od svých 9 let, ale dnes už sem jezdí hrát jenom fotbal. Fotbal, rybaření a motorky jsou pro něj spolu s dobrovolnými hasiči největšími koníčky.

„Minulou sobotu jsme měli zrovna velký výjezd s naší jednotkou dobrovolných hasičů do osady Netřeba. Hořel zde přístavek rodinného domu a garáž se stodolou, která kompletně shořela. Uvnitř byly kanystry, tlakové láhve a motorka. Auto se majitelům podařilo vyvézt. Naštěstí obytná část byla zasažena jen lehce. Část se dá opravit a dům je i nadále obyvatelný. Byl to myslím jeden z našich největších výjezdů. Zasahovali jsme v dýchací technice, objekt byl velký, dělaly se útočné proudy ze dvou stran, rozebírala se konstrukce střechy, bylo hodně náročné,“ vypráví David.

Místo ohně koronavirus

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů deset aktivních členů. Když nehasí požáry, “hasí koronavirus“, v podobě dezinfekce veřejného prostranství, tu získali od hasičů z Libiše. Dezinfekci a respirátory už nyní mají, na dodávku z Kralup nad Vltavou čekali celé tři týdny. Koncem týdne začnou respirátory rozvážet obyvatelům obce. Dezinfekci nadávkovanou v menších lahvičkách budou rozvážet příští týden.

„Pohoda a klídek je moje životní motto. To si snažím udržet. Myslím, že obyvatelé Vojkovic jsou rozumní a odpovědní. Najdou se samozřejmě výjimky, někteří mladí pubescenti situaci zlehčují. Předvádějí se bez roušky, kouří a mají ze všeho srandu. Ti mě opravdu štvou. Ale to je hlavně na rodičích a jsou to ojedinělé případy. Velkou oporou je moje velkorysá a tolerantní manželka, která moji dobrodružnou povahu toleruje,“ dodává David Hubička.