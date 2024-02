Poslední díl pořadu Výměna manželek už několik dní rezonuje Broumovem. Město, které před několika měsíci při finále soutěže Evropské město kultury ukázalo svou usměvavější tvář, nyní tvůrci reality show představili zbytku republiky jako neutěšené místo oprýskaných domů, nezaměstnanosti a minima pracovních příležitostí. Nejvíce však místní nadzvedlo, když z obrazovky zaznělo, že dvojnásobná matka na mateřské dovolené pobírá na sociálních dávkách 27 tisíc korun měsíčně. To je částka, kterou domů v pohraničním městě nepřinese drtivá většina místních pracujících.

Den po vysílání Výměny manželek se na broumovském náměstí a obchodech vzrušeně debatovalo o tom, jak je možné, že nepracující si přijdou na větší peníze než ti, kdo chodí do práce. Život 26leté matky dvou dětí Petry a o rok mladšího Mariana pro diváky vyzněl ve smyslu: Nepracujeme, jsme na dávkách a nic nám nechybí. „To se neposlouchá hezky nikomu, kdo kolikrát maká od nevidím do nevidím,“ zněl jeden z komentářů na sociálních sítích.

Kdybych to byl tušil, tak bych do toho nešel

Výměna manželek Marianu Farkašovi zasáhla do života víc, než by si kdy před tím dokázal představit. „Výměna nám vzala soukromí. Co ten pořad dokáže udělat, je strašné. To jsem vůbec nečekal,“ zapaluje si v parku u domu, kde bydlí, cigaretu. „Člověk jde ven a koukají na vás, jako byste někoho zabil. Přitom je tady kupa lidí, kteří jsou na tom jako my - jsou na dávkách a nemají práci. Akorát se o nich neví,“ je si vědom toho, že slova jeho budoucí manželky o tom, že na dávkách pobírá kolem 27 tisíc korun, hodně lidí v regionu nadzvedla. „Tlačili celou dobu na ni, aby to tam řekla. Na tom je ten pořad postavený, na emocích,“ říká Marian Farkaš.

Kdyby dopředu věděl, co se bude dít, tak by do toho nikdy nešel. „Není nic příjemného vyjít z domu a vidět, jak se na vás dívají a jak si o vás povídají. Snad to brzy odezní,“ doufá mladý muž, který v pořadu opakovaně tvrdil, že sehnat práci v Broumově se mu nedaří.

„Koukal jsem na Facebooku, že psalo hodně Broumováků, že ta práce tady je. Je tu Veba sice, ale tam vás nevezmou. Dělal jsem tam v 18 nebo 19 letech. Ale pak jsem tam skončil a teď už nemám šanci se tam dostat. Nás Romy tam prostě nechtějí,“ tvrdí Marian Farkaš.

Broumov není žádné ghetto

Obraz Broumova, který reality show divákům nabídla, rozhořčil i místní podnikatelku Evu Novotnou. „Hned druhý den ráno mi volali příbuzní z Moravy, že jsme v Broumově zase slavní. Mysleli to ale pochopitelně ironicky,“ popisuje podnikatelka, kterou „dorazil“ následný telefonát makléře, že s takovouto „reklamou“ bude těžší najít kupce pro nemovitost, kterou aktuálně prodávají. „Takto vykreslený obraz Broumova má pro prodej jednoznačně negativní dopad,“ vadí jí.

Pořad podle ní ukázal v podstatě jen lokality, které rozhodně nejsou výstavní skříní města. „Přitom je tady krásně, ale podle lidí, co tam vystupovali, tady vůbec nic není a všechno je tu špatný, což absolutně není pravda,“ říká broumovská patriotka, která kontaktovala vedení města, aby nelichotivý obraz Broumova nějakou formou očistilo.

Ani s opakovaným prohlášením dlouhodobě nezaměstnaného Mariana, že na Broumovsku a v okolí není práce, nesouhlasí. „Práce kolem je, ale musí se chtít - pětkrát týdně vstávat, chodit každý den, vybudovat si pracovní návyky… A ono by to šlo,“ nepochybuje, že v Broumově jsou volné pracovní pozice.

To potvrzuje i pohled do nabídky Úřadu práce - kromě učitelů, lékárníků, lékařů a zdravotních sester je nabídka na pozice práce ve stavebnictví, prodavače, svářeče, pomocné kuchaře a další pracovníky do kuchyně atd.

Výhružný dopis plný drsných vulgarit

Nevraživé komentáře na sociálních sítích, které se na životní styl broumovského páru snesly, Mariana Farkaše nijak nezaskočily. Ty očekával. Ale že by přišel výhružný dopis, v němž pisatel přál celé rodině a Romům jen to nejhorší, to byla už silná káva. „Přišlo to anonymně, takže nevíme, kdo to psal. Akorát podle razítka víme, že to bylo poslané z Ostravy,“ říká Farkaš k nenávistnému dopisu, který dorazil v pátek na adresu restaurace Alka, která stojí proti domu, kde bydlí.

„Ten dotyčný neznal naši přesnou adresu, ale asi v televizi viděl, že poblíž je restaurace, tak to poslal tam,“ předpokládá mladý muž, kterého zvlášť rozčílila jedna věc - že si autor vzal na mušku i děti. „Zatáhli do toho moji dceru, tak jsem to nahlásil na policii. Ale stejně si myslím, že se nic nevyřeší,“ dodává.

Pisatel dopisu, který má redakce Deníku k dispozici, měl opravdu ostrý, vulgární a nenávistný slovník. Na šesti vytištěných řádcích se objevila slova jako černý, líný, vopice, prase, smrt či rakovina. „Doufám, že se to už uklidní a lidé, co píšou ty nevraživé komentáře, nás přestanou bombardovat,“ přeje si, aby dozvuky okolo výměny manželek co nejdříve utichly.

