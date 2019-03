Jde o jedno z nejfrekventovanějších míst v Plzni, kde lidé přecházejí vozovku. V Šumavské ulici u hlavního vlakového nádraží však dodnes chybí zebra označující přechod pro chodce a standardní vertikální značka avizující přechod.

Od prosince minulého roku, kdy město otevřelo autobusový terminál u vlakového nádraží, se počty lidí, které denně přecházejí Šumavskou, ještě zvýšily.

„Davy lidí, které denně proudí dovnitř a ven z nádraží, čekají na chvíli, kdy budou moci bezpečně přejít. Řidiči tudy samozřejmě projíždějí rychle, jen aby nemuseli zastavit, protože vědí, že potom by se už jen tak nerozjeli,“ říká Marie Kadlecová z Plzně.

„Pokaždé, když spěchám na vlak, tak se tu zaseknu. Měl se tu udělat podchod a předešlo by se tomu zdlouhavému čekání,“ dodává Milan z Plzně.

Náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule (TOP 09) potvrdil, že řešení tohoto problémového místa se již nějakou dobu hledá.

„Problém v těchto dnech intenzivně řešíme. Klasický přechod tam být nemůže, protože by mohlo dojít k zablokování křižovatky Americká-Sirková. Proto projednáváme jiné řešení, se kterým velmi brzy přijdeme,“ uvedl Vozobule.

„Já osobně jsem pro to, aby byla v místě dopravní značka přechodu pro chodce a vyznačená zebra,“ říká krajská koordinátorka BESIPu Václava Ircingová.

V souvislosti s budováním nové provozní budovy, která by v prostoru před plzeňským nádražím měla vzniknout v řádu několika let, se podle Ircingové problém brzy vyřeší. „Do té doby je to hlavně o vzájemné ohleduplnosti – řidiči a chodci by k sobě měli být navzájem tolerantní,“ dodává Ircingová.